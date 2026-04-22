Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услуг

В приложении Kaspi.kz появилась новая функция: теперь казахстанцы могут сохранять квитанции за коммунальные услуги в формате PDF, полностью аналогичном бумажным платежкам, сообщает Lada.kz.

Казахстанский финтех-сервис Kaspi.kz добавил полезное обновление для пользователей, оплачивающих коммунальные услуги через приложение.

Как сообщили в пресс-службе компании, теперь после каждой оплаты пользователи могут получить электронную квитанцию в формате PDF.

Она полностью повторяет привычный бумажный документ, который ранее доставлялся в физическом виде.

Как получить PDF-квитанцию

Чтобы сохранить квитанцию, пользователю необходимо:

зайти в раздел платежей в приложении Kaspi.kz

выбрать оплаченный коммунальный сервис

нажать кнопку «Показать PDF-квитанции»

скачать или сохранить документ

Функция работает автоматически сразу после проведения платежа.

Где доступна новая опция

На данный момент сервис охватывает более 40 крупных поставщиков коммунальных услуг по всему Казахстану.

Это позволяет большинству пользователей уже сейчас пользоваться новой возможностью без дополнительных настроек или подключений.

Зачем это нужно пользователям

Нововведение может быть полезно в нескольких случаях:

для хранения личного архива платежей

при необходимости подтверждения оплаты

для отчетности и бухгалтерских задач

для тех, кто предпочитает цифровые документы вместо бумажных

Таким образом, пользователи могут полностью отказаться от хранения бумажных квитанций, сохраняя все данные в приложении.