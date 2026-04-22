18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.04.2026, 16:12

Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услуг

Новости Казахстана

В приложении Kaspi.kz появилась новая функция: теперь казахстанцы могут сохранять квитанции за коммунальные услуги в формате PDF, полностью аналогичном бумажным платежкам, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео

Казахстанский финтех-сервис Kaspi.kz добавил полезное обновление для пользователей, оплачивающих коммунальные услуги через приложение.

Как сообщили в пресс-службе компании, теперь после каждой оплаты пользователи могут получить электронную квитанцию в формате PDF.

Она полностью повторяет привычный бумажный документ, который ранее доставлялся в физическом виде.

Как получить PDF-квитанцию

Чтобы сохранить квитанцию, пользователю необходимо:

  • зайти в раздел платежей в приложении Kaspi.kz
  • выбрать оплаченный коммунальный сервис
  • нажать кнопку «Показать PDF-квитанции»
  • скачать или сохранить документ

Функция работает автоматически сразу после проведения платежа.

Где доступна новая опция

На данный момент сервис охватывает более 40 крупных поставщиков коммунальных услуг по всему Казахстану.

Это позволяет большинству пользователей уже сейчас пользоваться новой возможностью без дополнительных настроек или подключений.

Зачем это нужно пользователям

Нововведение может быть полезно в нескольких случаях:

  • для хранения личного архива платежей
  • при необходимости подтверждения оплаты
  • для отчетности и бухгалтерских задач
  • для тех, кто предпочитает цифровые документы вместо бумажных

Таким образом, пользователи могут полностью отказаться от хранения бумажных квитанций, сохраняя все данные в приложении.

9
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Правильно, что сделали эту функцию, особенно для старшего поколения. Многие старики просто не воспринимают оплату без бумажного подтверждения.))
22.04.2026, 11:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

