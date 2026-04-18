18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.04.2026, 20:24

Ваше согласие больше не требуется: Нацбанк разрешил банкам списывать деньги без согласия клиентов

Новости Казахстана 0 712

Национальный банк утвердил новые правила безналичных расчетов, которые расширяют полномочия банков по взысканию средств и ужесточают контроль за операциями граждан, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock

Списание средств без согласия клиента на законных основаниях

Национальный банк утвердил изменения в правилах безналичных платежей и банковского обслуживания. Согласно новым нормам, банки смогут списывать деньги со счетов клиентов без их согласия, если на то есть законные основания.

Речь идет о случаях, предусмотренных законодательством: решениях суда, постановлениях налоговых органов или исполнительном производстве. В таких ситуациях списание средств будет проводиться в обязательном порядке.

Ускоренный обмен данными с госорганами

Банковский сектор также обязали оперативнее реагировать на запросы государственных органов. В частности, при аресте или блокировке счетов банки должны быстрее обрабатывать такие решения.

На ответы судебным исполнителям и органам юстиции теперь отводится до трех рабочих дней. Это должно повысить скорость исполнения судебных и налоговых решений.

Биометрия при открытии счетов

Изменения затронули и процедуру открытия банковских счетов. При дистанционном оформлении теперь обязательным становится использование биометрической идентификации через государственные базы данных.

Это должно снизить риски мошенничества и усилить контроль за достоверностью данных клиентов.

Новые способы платежей и идентификации

Нацбанк расширил перечень инструментов для проведения платежей. Помимо традиционных реквизитов, операции можно будет осуществлять через:

  • QR-коды
  • биометрические данные
  • альтернативные идентификаторы, включая номер телефона

Это направлено на упрощение и ускорение финансовых операций.

Расширенные данные в банковских выписках

Обновлены и требования к банковским выпискам. Теперь в них будут отражаться не только остатки и движение средств, но и:

  • ограничения по счету
  • аресты
  • неисполненные требования государственных органов.

Это позволит клиентам и контролирующим органам получать более полную информацию о статусе счета.

Когда изменения вступят в силу?

Новые правила безналичных платежей и переводов вступят в законную силу в конце апреля 2026 года. Всем владельцам банковских счетов рекомендуется заранее проверить наличие неоплаченных штрафов или налоговых задолженностей, чтобы избежать внезапного блокирования или списания средств.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь