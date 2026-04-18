Ваше согласие больше не требуется: Нацбанк разрешил банкам списывать деньги без согласия клиентов

Национальный банк утвердил новые правила безналичных расчетов, которые расширяют полномочия банков по взысканию средств и ужесточают контроль за операциями граждан, сообщает Lada.kz.
Национальный банк утвердил изменения в правилах безналичных платежей и банковского обслуживания. Согласно новым нормам, банки смогут списывать деньги со счетов клиентов без их согласия, если на то есть законные основания.
Речь идет о случаях, предусмотренных законодательством: решениях суда, постановлениях налоговых органов или исполнительном производстве. В таких ситуациях списание средств будет проводиться в обязательном порядке.
Банковский сектор также обязали оперативнее реагировать на запросы государственных органов. В частности, при аресте или блокировке счетов банки должны быстрее обрабатывать такие решения.
На ответы судебным исполнителям и органам юстиции теперь отводится до трех рабочих дней. Это должно повысить скорость исполнения судебных и налоговых решений.
Изменения затронули и процедуру открытия банковских счетов. При дистанционном оформлении теперь обязательным становится использование биометрической идентификации через государственные базы данных.
Это должно снизить риски мошенничества и усилить контроль за достоверностью данных клиентов.
Нацбанк расширил перечень инструментов для проведения платежей. Помимо традиционных реквизитов, операции можно будет осуществлять через:
Это направлено на упрощение и ускорение финансовых операций.
Обновлены и требования к банковским выпискам. Теперь в них будут отражаться не только остатки и движение средств, но и:
Это позволит клиентам и контролирующим органам получать более полную информацию о статусе счета.
Когда изменения вступят в силу?
Новые правила безналичных платежей и переводов вступят в законную силу в конце апреля 2026 года. Всем владельцам банковских счетов рекомендуется заранее проверить наличие неоплаченных штрафов или налоговых задолженностей, чтобы избежать внезапного блокирования или списания средств.
