С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробности

С 19 марта на финансовом рынке Казахстана вступают в силу новые требования к банкам второго уровня, которые существенно меняют подход к выдаче потребительских займов. Нововведения направлены на снижение закредитованности населения и повышение ответственности как со стороны финансовых организаций, так и самих заемщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Одним из ключевых изменений станет ужесточение правил кредитования, особенно для граждан с проблемной финансовой историей. Банки теперь будут обязаны более тщательно оценивать платежеспособность клиентов, а сами процедуры оформления займов станут более многоэтапными и менее оперативными.

Ограничения для должников: кредиты станут недоступнее

Согласно новым нормам, банки больше не смогут выдавать потребительские кредиты физическим лицам, имеющим просроченную задолженность свыше 30 дней по действующим займам или микрокредитам. Это означает, что даже кратковременные финансовые трудности могут стать серьезным барьером для получения нового кредита.

При этом предусмотрено исключение для случаев рефинансирования. Если заем оформляется с целью улучшения условий текущего долга — например, снижения процентной ставки, уменьшения ежемесячных платежей или полного списания штрафных санкций — такие операции по-прежнему будут разрешены. Таким образом, государство оставляет возможность для финансового оздоровления заемщиков, но ограничивает накопление новых долгов.

Деньги не сразу: вводится обязательная пауза

Одним из наиболее заметных нововведений станет запрет на мгновенную выдачу кредитных средств. Даже после одобрения заявки банк обязан выдержать паузу не менее 24 часов перед перечислением денег клиенту.

Этот так называемый «период охлаждения» призван защитить граждан от импульсивных решений и необдуманных займов. После истечения суток заемщик должен дополнительно подтвердить свое намерение получить кредит. Только после этого средства могут быть выданы.

Вместе с тем предусмотрены ситуации, когда данное ограничение не применяется. В частности, если деньги направляются напрямую продавцу за товар или услугу, используются для погашения другого займа в том же банке, либо речь идет о кредитной карте с лимитом до 150 МРП. Также исключение действует для платежей в бюджет — налогов, штрафов и других обязательных сборов.

Биометрия и личное присутствие: новые требования к заемщикам

Серьезные изменения коснутся и дистанционного оформления кредитов. Теперь для заключения онлайн-договора по необеспеченным займам станет обязательной биометрическая аутентификация клиента. Это означает, что подтвердить личность придется с помощью современных цифровых инструментов, таких как распознавание лица или другие методы идентификации.

Дополнительно вводится требование личного присутствия заемщика в случае, если сумма кредита превышает 150 МРП (около 648,7 тыс. тенге). Таким образом, крупные займы больше нельзя будет полностью оформить дистанционно — клиенту придется посетить отделение банка.

Ограничения по доходности счетов

Помимо кредитных изменений, нововведения затрагивают и условия обслуживания текущих счетов. Банкам разрешено начислять вознаграждение по таким счетам, однако его размер не должен превышать 1%. При этом начисление процентов будет строго регулироваться условиями договора с клиентом.

Новый баланс между доступностью и безопасностью

Введение данных мер свидетельствует о стремлении регулятора сбалансировать доступность кредитов с необходимостью защиты населения от чрезмерной долговой нагрузки. С одной стороны, банки сохраняют возможность кредитования, с другой — вводятся дополнительные фильтры, снижающие риски как для финансовой системы, так и для самих граждан.

В результате получить кредит в Казахстане действительно станет сложнее, однако сами займы должны стать более осознанными и безопасными для заемщиков.