В Казахстане повышают тарифы на коммунальные услуги: что изменится в регионах

В Казахстане поэтапно пересматривают тарифы на тепло и водоснабжение. В Астане уже зафиксирован рост цен на коммунальные услуги, аналогичные изменения применяются и в ряде регионов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

В Казахстане продолжается поэтапная корректировка тарифов на коммунальные услуги, включая теплоснабжение и водоснабжение. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Рост тарифов в столице

По словам министра, в Астане уже зафиксировано повышение стоимости коммунальных услуг:

тарифы на теплоснабжение выросли в среднем примерно на 15% ;

; услуги водоснабжения и водоотведения подорожали на 20–25%.

Изменения уже полностью внедрены в столице.

Как формируется повышение тарифов

Серик Жумангарин отметил, что в стране действует поэтапный механизм регулирования цен на коммунальные услуги.

По его словам, временный трехмесячный мораторий на повышение тарифов был использован для проведения расчетов и более равномерного распределения нагрузки.

«У нас есть четкая система повышения тарифов. Три месяца моратория мы использовали для того, чтобы провести расчеты и распределить повышение в шахматном порядке», — отметил он.

Какие регионы уже затронуты

Помимо Астаны, аналогичный подход к формированию тарифов применяется:

в Акмолинской области;

в области Ұлытау.

Таким образом, в этих регионах также уже внедрены новые подходы к расчету стоимости коммунальных услуг.

Повышение продолжится по регионам

В министерстве подчеркнули, что пересмотр тарифов не ограничится отдельными территориями. В дальнейшем поэтапное повышение планируется распространить и на другие регионы Казахстана.

Зачем повышают тарифы

По словам Жумангарина, изменение тарифной политики направлено на постепенную адаптацию экономики и населения к реальной стоимости коммунальных услуг, а также на обеспечение устойчивости отрасли.