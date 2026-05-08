Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
08.05.2026, 17:58

В Казахстане повышают тарифы на коммунальные услуги: что изменится в регионах

Новости Казахстана 0 661

В Казахстане поэтапно пересматривают тарифы на тепло и водоснабжение. В Астане уже зафиксирован рост цен на коммунальные услуги, аналогичные изменения применяются и в ряде регионов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

В Казахстане продолжается поэтапная корректировка тарифов на коммунальные услуги, включая теплоснабжение и водоснабжение. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Рост тарифов в столице

По словам министра, в Астане уже зафиксировано повышение стоимости коммунальных услуг:

  • тарифы на теплоснабжение выросли в среднем примерно на 15%;
  • услуги водоснабжения и водоотведения подорожали на 20–25%.

Изменения уже полностью внедрены в столице.

Как формируется повышение тарифов

Серик Жумангарин отметил, что в стране действует поэтапный механизм регулирования цен на коммунальные услуги.

По его словам, временный трехмесячный мораторий на повышение тарифов был использован для проведения расчетов и более равномерного распределения нагрузки.

«У нас есть четкая система повышения тарифов. Три месяца моратория мы использовали для того, чтобы провести расчеты и распределить повышение в шахматном порядке», — отметил он.

Какие регионы уже затронуты

Помимо Астаны, аналогичный подход к формированию тарифов применяется:

  • в Акмолинской области;
  • в области Ұлытау.

Таким образом, в этих регионах также уже внедрены новые подходы к расчету стоимости коммунальных услуг.

Повышение продолжится по регионам

В министерстве подчеркнули, что пересмотр тарифов не ограничится отдельными территориями. В дальнейшем поэтапное повышение планируется распространить и на другие регионы Казахстана.

Зачем повышают тарифы

По словам Жумангарина, изменение тарифной политики направлено на постепенную адаптацию экономики и населения к реальной стоимости коммунальных услуг, а также на обеспечение устойчивости отрасли.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь