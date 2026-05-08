Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всех

Казахстан занял первое место по числу граждан, въехавших в Россию в 2025 году. Следом идут Узбекистан и Китай. Основными причинами поездок остаются частные визиты, работа, учеба и туризм, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Граждане Казахстана стали самой многочисленной группой иностранцев, посетивших Россию в 2025 году. Об этом свидетельствуют статистические данные, оказавшиеся в распоряжении российских СМИ.

За указанный период в РФ въехали почти 3,2 миллиона казахстанцев. Большая часть поездок была связана с личными и семейными визитами — таких пересечений границы насчитали около 2 миллионов.

При этом значительное число граждан Казахстана приезжало в Россию и с другими целями. Так, порядка 245 тысяч человек въехали для трудовой деятельности, еще 99 тысяч — для учебы. Туристические поездки совершили около 23 тысяч граждан РК.

Эксперты отмечают, что столь высокие показатели объясняются тесными экономическими, транспортными и гуманитарными связями между двумя странами, а также протяженной общей границей.

Узбекистан — лидер по трудовой миграции

Второе место по числу прибывших заняли граждане Узбекистана. За 2025 год в Россию въехали около 3,1 миллиона узбекистанцев.

В отличие от Казахстана, где преобладали частные визиты, основной целью поездок граждан Узбекистана стала работа. По данным статистики, более 2,1 миллиона человек прибыли именно для трудоустройства.

Еще около 604 тысяч граждан пересекали границу в рамках частных поездок, а порядка 66 тысяч въезжали в Россию для получения образования.

На фоне сохраняющегося спроса на рабочую силу Россия по-прежнему остается одним из главных направлений трудовой миграции для жителей Центральной Азии.

Китай вошел в тройку лидеров благодаря туризму и бизнесу

Третье место занял Китай. В 2025 году в Россию въехали примерно 1,7 миллиона граждан КНР.

Наиболее массовой категорией стали туристы — Россию посетили около 834 тысяч путешественников из Китая. Еще 274 тысячи граждан приехали с деловыми целями.

Кроме того, более 132 тысяч китайцев въезжали для работы, а свыше 101 тысячи — для учебы.

Рост числа поездок из Китая аналитики связывают с восстановлением туристических потоков, развитием деловых контактов и расширением образовательного сотрудничества между странами.

Таджикистан и Кыргызстан сохранили высокие показатели

В пятерку стран-лидеров также вошли Таджикистан и Кыргызстан.

Из Таджикистана в Россию за год въехали около 1,4 миллиона человек. Почти миллион из них прибыли на заработки. Еще 389 тысяч совершили частные поездки, а 64 тысячи приехали на учебу.

Граждане Кыргызстана пересекали российскую границу около 983 тысяч раз. Наиболее частой причиной въезда также стала работа — более 616 тысяч случаев. Еще 189 тысяч человек посещали Россию с личными целями, а свыше 109 тысяч — для обучения.

Кто еще вошел в топ-10

Помимо стран Центральной Азии и Китая, в десятку государств с наибольшим числом въездов в Россию вошли:

— Абхазия

— Белоруссия

— Армения

— Азербайджан

— Монголия

Статистика показывает, что миграционные и туристические потоки в Россию в 2025 году остаются наиболее активными среди стран СНГ и соседних государств Азии.