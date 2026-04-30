С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активов

С 1 мая в Казахстане запускается системное регулирование оборота цифровых активов. Крипторынок выводят из «серой зоны» в прозрачное правовое поле с участием лицензированных провайдеров и новым классом финансовых инструментов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Нацбанк РК.

Новый этап регулирования цифровых активов

С 1 мая в Казахстане вступают в силу новые правила, которые формируют полноценную систему регулирования оборота цифровых активов. Речь идет о переводе криптовалютных операций из неформального сегмента в легальное и контролируемое правовое поле.

Как пояснил директор департамента платежных систем и цифровых финансовых технологий Нацбанка Ерлан Ашыкбеков, ключевая цель реформы — снизить риски для граждан и финансовой системы, а также создать прозрачную инфраструктуру для развития цифровых финансов.

По его словам, ранее значительная часть операций с криптоактивами проходила вне регулирования, что создавало правовые и финансовые угрозы.

Криптовалюта и новые финансовые инструменты

В рамках реформы в Казахстане закрепляется новый класс активов — цифровые финансовые активы (ЦФА). Они становятся частью инвестиционной системы страны и открывают доступ к современным финансовым инструментам.

К ЦФА относятся:

стейблкоины, обеспеченные денежными средствами;

токенизированные реальные активы;

цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов.

Также сохраняется категория необеспеченных цифровых активов — классических криптовалют.