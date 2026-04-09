С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правила

С 19 апреля 2026 года в Казахстане меняются правила игры для банковских продуктов с плавающей ставкой: теперь закон жестко ограничивает аппетиты банков и защищает клиентов от резких скачков платежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Прозрачность вместо сюрпризов

Раньше банки могли привязывать ставки по кредитам и вкладам к показателям, которые было сложно отследить простому человеку. Теперь всё меняется. Плавающая ставка официально разделена на две понятные части:

Базовый показатель (рыночный ориентир). Процентный спрэд (фиксированная наценка банка).

К чему теперь «привязан» ваш кредит?

Банкам запретили использовать произвольные цифры. Для каждой валюты установлен свой строгий эталон:

Тенге: ориентируемся на Базовую ставку Нацбанка РК.

Доллар: смотрим на ставку ФРС США.

Евро: следим за решениями ЕЦБ.

Рубль: зависим от Ключевой ставки ЦБ РФ.

Важный нюанс: Спрэд (маржа банка) фиксируется в момент подписания договора. Банк имеет право его только снижать, но никак не увеличивать.

Защита от «финансового шока»

Новые правила вводят три уровня защиты для заемщиков:

Редкость изменений: Ставка может пересматриваться не чаще двух раз в год (раз в полгода).

Верхний предел: В договоре должен быть прописан «потолок» — максимальное значение ставки, выше которого процент не поднимется, что бы ни происходило на рынке.

Заблаговременное уведомление: Банк обязан прислать новый график платежей за 30 дней до оплаты. У вас будет месяц, чтобы спланировать бюджет.

Вклады: доходность не уйдет в минус

Для тех, кто хранит деньги в банке, правила тоже стали прозрачнее. Для депозитов в тенге банк может выбрать один из трех индикаторов: Базовую ставку, TONIA или TWINA.

Ключевые моменты для вкладчиков:

Нулевой порог: Если рыночные ставки упадут настолько, что доходность станет отрицательной, банк обязан зафиксировать её на уровне 0% . Вы ничего не заработаете, но и не потеряете свои деньги.

Только рост: Банк может менять спрэд по вкладу только в сторону увеличения вашей выгоды.

Резюме: что это значит для вас?

Если вы берете кредит с плавающей ставкой, вы больше не зависите от настроения банка. Теперь вы точно знаете, от какого рыночного показателя зависит ваш процент, и застрахованы от его бесконечного роста благодаря установленному в договоре «потолку». На рынке вкладов правила гарантируют, что ваша доходность будет следовать за рынком, но никогда не превратится в убыток.