09.04.2026, 16:18

С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правила

Новости Казахстана

С 19 апреля 2026 года в Казахстане меняются правила игры для банковских продуктов с плавающей ставкой: теперь закон жестко ограничивает аппетиты банков и защищает клиентов от резких скачков платежей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Прозрачность вместо сюрпризов

Раньше банки могли привязывать ставки по кредитам и вкладам к показателям, которые было сложно отследить простому человеку. Теперь всё меняется. Плавающая ставка официально разделена на две понятные части:

  1. Базовый показатель (рыночный ориентир).

  2. Процентный спрэд (фиксированная наценка банка).

К чему теперь «привязан» ваш кредит?

Банкам запретили использовать произвольные цифры. Для каждой валюты установлен свой строгий эталон:

  • Тенге: ориентируемся на Базовую ставку Нацбанка РК.

  • Доллар: смотрим на ставку ФРС США.

  • Евро: следим за решениями ЕЦБ.

  • Рубль: зависим от Ключевой ставки ЦБ РФ.

Важный нюанс: Спрэд (маржа банка) фиксируется в момент подписания договора. Банк имеет право его только снижать, но никак не увеличивать.

Защита от «финансового шока»

Новые правила вводят три уровня защиты для заемщиков:

  • Редкость изменений: Ставка может пересматриваться не чаще двух раз в год (раз в полгода).

  • Верхний предел: В договоре должен быть прописан «потолок» — максимальное значение ставки, выше которого процент не поднимется, что бы ни происходило на рынке.

  • Заблаговременное уведомление: Банк обязан прислать новый график платежей за 30 дней до оплаты. У вас будет месяц, чтобы спланировать бюджет.

Вклады: доходность не уйдет в минус

Для тех, кто хранит деньги в банке, правила тоже стали прозрачнее. Для депозитов в тенге банк может выбрать один из трех индикаторов: Базовую ставку, TONIA или TWINA.

Ключевые моменты для вкладчиков:

  • Нулевой порог: Если рыночные ставки упадут настолько, что доходность станет отрицательной, банк обязан зафиксировать её на уровне 0%. Вы ничего не заработаете, но и не потеряете свои деньги.

  • Только рост: Банк может менять спрэд по вкладу только в сторону увеличения вашей выгоды.

Резюме: что это значит для вас?

Если вы берете кредит с плавающей ставкой, вы больше не зависите от настроения банка. Теперь вы точно знаете, от какого рыночного показателя зависит ваш процент, и застрахованы от его бесконечного роста благодаря установленному в договоре «потолку». На рынке вкладов правила гарантируют, что ваша доходность будет следовать за рынком, но никогда не превратится в убыток.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь