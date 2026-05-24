В Актау выбрали ТОП-3 школ

В Актау завершился городской этап одного из наиболее значимых школьных конкурсов – «Лучшая организация среднего образования». Итоги конкурса озвучили в отделе образования областного центра, передает Lada.kz.
Отмечается, что в ходе конкурса были проанализированы достижения образовательных организаций, уровень профессионализма педагогов и общие показатели развития школ, по итогам чего определены лучшие.
Искренне поздравляем всех победителей и призёров, школьные коллективы, педагогов и учащихся с этим значимым достижением! Коллективу школы-лицея №7 имени Н. Марабаева, занявшему первое место, желаем достойно представить наш город на областном этапе и добиться новых побед, - отметили в городском отделе образования.
Комментарии0 комментарий(ев)