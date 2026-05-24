В Актау выбрали ТОП-3 школ

В Актау завершился городской этап одного из наиболее значимых школьных конкурсов – «Лучшая организация среднего образования». Итоги конкурса озвучили в отделе образования областного центра, передает Lada.kz .

Отмечается, что в ходе конкурса были проанализированы достижения образовательных организаций, уровень профессионализма педагогов и общие показатели развития школ, по итогам чего определены лучшие.

1 место – школа-лицей №7 имени Н. Марабаева;

2 место – гимназия №13;

3 место – школа-гимназия №19 имени Т. Айбергенулы.