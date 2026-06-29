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29.06.2026, 08:36

«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июля

Новости Казахстана 0 12 602

С 12 июля 2026 года в Казахстане запускается сквозной мониторинг арендного жилья. Мобильные группы из сотрудников акиматов и Отбасы банка начнут массовые проверки квартир, чтобы выявить фиктивных арендаторов и остановить незаконный распил бюджетных субсидий, сообщает Lada.kz. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кто попал под прицел ревизоров?

Новое ужесточение правил затронет исключительно социально уязвимые слои населения, которые получают от государства компенсацию в размере 50% от стоимости аренды жилья. В эту категорию входят многодетные семьи, дети-сироты, лица с инвалидностью I и II групп, а также семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями.

Напомним, что жесткий лимит по доходам остается главным критерием для получения госсубсидий. Среднемесячный заработок на одного члена такой семьи не должен превышать один прожиточный минимум (в 2026 году эта сумма составляет 50 851 тенге).

Цифровой контроль и реальные визиты: как пройдут рейды

В Министерстве промышленности и строительства РК пояснили, что мониторинг фактического проживания проводился и раньше. Однако теперь визиты чиновников станут системными и регулярными. Главное отличие новой схемы — сквозной контроль в режиме реального времени: Отбасы банк и профильное министерство полностью синхронизировали свои цифровые базы данных.

Цель жестких мер прозрачна — полностью искоренить бумажные махинации, когда аренда оформляется фиктивно ради получения материальной помощи, а государственные деньги уходят в карманы мошенников.

Права граждан: ворвутся ли в квартиры ко всем?

Рядовым арендодателям и квартирантам беспокоиться не о чем. Если вы снимаете или сдаете жилье в рамках чисто рыночных отношений без привлечения госсубсидий, к вам никто не придет.

Вламываться в дома проверяющие органы также не имеют права. Конституционное право на неприкосновенность жилища строго соблюдается, поэтому все рейды должны проходить исключительно в рамках закона, без принудительного проникновения и обысков.

Глобальное «охлаждение» рынка и запрет наличных

Текущие рейды — лишь часть масштабной кампании властей по наведению порядка на перегретом рынке недвижимости Казахстана. Ранее глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова выступила с радикальной инициативой: ввести повышенные налоговые ставки для «серийных покупателей» — инвесторов, массово скупающих одно- и двухкомнатные квартиры в мегаполисах для последующей перепродажи или сдачи.

Параллельно готовится полный запрет на использование наличных денег при сделках с недвижимостью. Это позволит ликвидировать серые схемы, при которых стороны умышленно занижают официальную стоимость объектов в договорах ради ухода от подоходного налога.

Прогноз экспертов: аренда может стать дороже

Несмотря на благие намерения государства, аналитики предупреждают о побочных эффектах реформы. Введение дополнительных налогов для владельцев нескольких квартир может рикошетом ударить по карману простых граждан. Арендодатели, скорее всего, просто переложат новые фискальные издержки на плечи конечных потребителей, пропорционально подняв ежемесячную плату за проживание.

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