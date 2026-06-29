«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июля

С 12 июля 2026 года в Казахстане запускается сквозной мониторинг арендного жилья. Мобильные группы из сотрудников акиматов и Отбасы банка начнут массовые проверки квартир, чтобы выявить фиктивных арендаторов и остановить незаконный распил бюджетных субсидий, сообщает Lada.kz.