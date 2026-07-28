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28.07.2026, 10:08

С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентов

Новости Казахстана 0 14 703

С августа 2026 года пользователей мобильной связи, интернета и телевидения в Казахстане ждут новые условия. Операторы запускают новые сервисы, меняют наполнения тарифов и обновляют список доступных телеканалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

У операторов связи появятся новые услуги и изменятся тарифы

С 1 августа казахстанские абоненты столкнутся сразу с несколькими изменениями. Часть из них связана с запуском новых цифровых возможностей, другие — с пересмотром условий действующих тарифных предложений.

Одним из заметных нововведений станет запуск услуги Travel eSIM от Beeline. Она предназначена для пользователей, которые часто путешествуют и хотят оставаться на связи за границей без покупки физической SIM-карты.

Подключить цифровую SIM-карту можно через приложение Janymda. Пользователю необходимо выбрать страну поездки и подходящий пакет интернет-трафика.

Стоимость услуги начинается от 4 990 тенге. Сейчас доступны пакеты для 50 стран, включая Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Турцию, США, Канаду, Германию, Нидерланды и другие направления.

Tele2 убирает бесплатный интернет в роуминге

Клиентов Tele2 ждут изменения в популярном тарифе «Безлимит по полной».

С 1 августа 2026 года из тарифа стоимостью 7 990 тенге исчезнет бесплатный бонусный пакет интернет-роуминга объемом 3 ГБ.

Бонусный пакет будет действовать до 31 июля 2026 года, после чего пользователям для выхода в интернет за границей придется подключать отдельные роуминг-пакеты либо оплачивать трафик по базовым тарифам.

Смартфоны в рассрочку стали доступны клиентам других операторов

Компания Kcell расширила возможность подключения услуги «Контрактный телефон».

Теперь приобрести смартфон в рассрочку смогут не только действующие абоненты Kcell и activ, но и пользователи других мобильных операторов.

В ежемесячный платеж входит стоимость устройства и абонентская плата за тариф.

Оформить покупку можно через интернет-магазины kcell.kz и activ.kz. Однако для получения телефона потребуется пройти регистрацию и подать заявление на перенос номера в сеть Kcell или activ.

В Казахстане тестируют звонки через Wi-Fi

Оператор IZI продолжает тестирование технологии VoWiFi, которая позволяет совершать звонки через беспроводную сеть Wi-Fi даже при слабом сигнале мобильной связи.

При использовании услуги минуты будут списываться из стандартного пакета абонента.

Подключить функцию вручную нельзя — оператор активирует ее автоматически для совместимых устройств.

Проверить поддержку технологии можно в настройках смартфона:

  • VoLTE: «Настройки» → «Сотовая связь» → «Параметры данных» → «Голос и данные». Если доступен пункт VoLTE или LTE, устройство поддерживает функцию.
  • VoWiFi: «Настройки» → «Сотовая связь» → «Вызовы по Wi-Fi». Активный переключатель означает готовность телефона к работе.

В телевизионных пакетах произойдут изменения

С конца июля изменится состав пакета almaPLUS.

С 31 июля 2026 года телеканал «Ulytau» прекратит вещание в составе сервиса из-за завершения договорных отношений с правообладателем.

При этом онлайн-кинотеатр almaTV запускает новый пакет для спортивных болельщиков — «Спортивный Lite».

В него войдут телеканалы:

  • QAZSPORT;
  • KHL Prime;
  • Q Arena;
  • Viju+ Sport;
  • «Удар»;
  • ММА.

Подключить новый пакет можно через личный кабинет Alma TV или обратившись в службу поддержки.

«Казахтелеком» изменит стоимость услуг для операторов

С 1 августа 2026 года АО «Казахтелеком» пересматривает стоимость услуг по предоставлению в пользование кабельной канализации.

Изменения коснутся мобильных операторов, интернет-провайдеров и крупных компаний.

Стоимость будет рассчитываться за один канало-километр кабеле-места.

Новые цены составят:

  • 8 579,92 тенге без НДС — для Астаны, Алматы и Шымкента;
  • 3 376,27 тенге без НДС — для других городов Казахстана.

Таким образом, август принесет для пользователей связи сразу несколько изменений: часть услуг станет доступнее, некоторые бонусы исчезнут, а операторы продолжат переход к цифровым сервисам и новым форматам обслуживания.

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