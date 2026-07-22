Бывший аким Мангистау получил новую должность

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Сегодня, 22 июля, указом Главы государства Ералы Тугжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Узбекистане.

Напомним, Ералы Тугжанов с марта 2017 по сентябрь 2019 года занимал пост акима Мангистауской области. Позже на посту его сменил Серикбай Трумов.

Биография Ералы Тугжанова

Ералы Лукпанович Тугжанов родился 13 мая 1963 года в селе Шагатай Чапаевского района Уральской области Казахской ССР.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Правоведение», получив квалификацию юриста. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, а также степень доктора политических наук. Владеет казахским и русским языками.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области. После службы в Советской армии (1981-1983) занимался научной и преподавательской деятельностью в Карагандинском государственном университете, Институте государства и права Академии наук РК и Казахском государственном юридическом университете, где занимал должности преподавателя, декана факультета, директора филиала и директора Института права и государственной службы.

С 2001 по 2006 год работал заместителем акима Карагандинской области. Затем возглавлял Комитет по делам религий министерства юстиции Республики Казахстан, а с 2008 года занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана и заведующего секретариатом АНК в Администрации Президента.

С 2017 по 2019 год был акимом Мангистауской области. В 2019-2020 годах возглавлял Федерацию профсоюзов Казахстана.

В феврале 2020 года был назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан и впоследствии дважды переназначался на эту должность. С августа 2022 года по сентябрь 2023 года руководил Актюбинской областью в качестве акима.

С мая 2024 года является советником премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

Ералы Тугжанов награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл». Женат, воспитывает детей.