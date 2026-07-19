Дроны атаковали суда с нефтью Казахстана и США, объявлена тревога

Два танкера, загружавшие нефть казахстанских месторождений через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подверглись атаке беспилотников. В результате на одном из судов возник пожар, погрузка нефти была приостановлена, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: russian.rt.com

Атака произошла во время погрузки нефти

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что утром 19 июля во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК были атакованы два нефтяных танкера.

"19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера "ASIA" , нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон") и "NISSOS IOS", нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз"), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в сообщении.

По данным компании, целью беспилотников стали суда ASIA, перевозившее нефть компании «Тенгизшевройл» (Chevron), и NISSOS IOS, на которое загружалась нефть компаний Kashagan B.V. и «Матен» (АО НК «КазМунайГаз»).

На одном из танкеров произошел пожар

После атаки на борту танкера ASIA вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать при участии аварийно-спасательных подразделений КТК.

В компании сообщили, что после происшествия погрузка нефти была немедленно остановлена.

При этом, по официальной информации консорциума:

погибших и пострадавших нет;

сотрудники КТК и подрядных организаций не пострадали;

медицинская помощь экипажам не потребовалась;

разлива нефти удалось избежать;

оба судна сохранили плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения.

Известно, что танкер ASIA ходит под флагом Либерии, а NISSOS IOS — под флагом Маршалловых Островов. На обоих судах работают международные экипажи.

КТК назвал произошедшее актом агрессии

В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что рассматривают случившееся как очередную атаку на гражданский объект.

В компании подчеркнули, что это уже пятый случай прямой агрессии против объектов КТК, которые, по заявлению консорциума, находятся под защитой международного права.

Также в КТК отметили, что нападение затрагивает интересы всех стран-участниц консорциума, поскольку его акционерами являются крупнейшие энергетические компании России, Казахстана, США и ряда государств Западной Европы.

Почему это важно для Казахстана

Каспийский трубопроводный консорциум является основным маршрутом экспорта нефти с крупнейших казахстанских месторождений — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

По итогам 2025 года через морской терминал КТК было перевалено около 70,5 млн тонн нефти. Более 75% этого объема пришлось на зарубежных грузоотправителей. Среди крупнейших участников перевозок — «Тенгизшевройл» (Chevron), ExxonMobil, АО НК «КазМунайГаз», Eni и Shell.