Дроны атаковали суда с нефтью Казахстана и США, объявлена тревога

Два танкера, загружавшие нефть казахстанских месторождений через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подверглись атаке беспилотников. В результате на одном из судов возник пожар, погрузка нефти была приостановлена, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что утром 19 июля во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК были атакованы два нефтяных танкера.
"19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера "ASIA" , нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон") и "NISSOS IOS", нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз"), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в сообщении.
По данным компании, целью беспилотников стали суда ASIA, перевозившее нефть компании «Тенгизшевройл» (Chevron), и NISSOS IOS, на которое загружалась нефть компаний Kashagan B.V. и «Матен» (АО НК «КазМунайГаз»).
После атаки на борту танкера ASIA вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать при участии аварийно-спасательных подразделений КТК.
В компании сообщили, что после происшествия погрузка нефти была немедленно остановлена.
При этом, по официальной информации консорциума:
Известно, что танкер ASIA ходит под флагом Либерии, а NISSOS IOS — под флагом Маршалловых Островов. На обоих судах работают международные экипажи.
В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что рассматривают случившееся как очередную атаку на гражданский объект.
В компании подчеркнули, что это уже пятый случай прямой агрессии против объектов КТК, которые, по заявлению консорциума, находятся под защитой международного права.
Также в КТК отметили, что нападение затрагивает интересы всех стран-участниц консорциума, поскольку его акционерами являются крупнейшие энергетические компании России, Казахстана, США и ряда государств Западной Европы.
Каспийский трубопроводный консорциум является основным маршрутом экспорта нефти с крупнейших казахстанских месторождений — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.
По итогам 2025 года через морской терминал КТК было перевалено около 70,5 млн тонн нефти. Более 75% этого объема пришлось на зарубежных грузоотправителей. Среди крупнейших участников перевозок — «Тенгизшевройл» (Chevron), ExxonMobil, АО НК «КазМунайГаз», Eni и Shell.
Комментарии0 комментарий(ев)