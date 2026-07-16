Каспий отступил почти на 40 километров: может ли Мангистау остаться без воды

Тема обмеления Каспийского моря и угрозы дефицита воды стала ключевой на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области. Главные экологические ведомства и недавно созданный Научно-исследовательский институт Каспийского моря озвучили первые цифры масштабных исследований и рассказали, как регион планирует выживать в условиях экологического кризиса, передаёт Lada.kz.

Фото автора

Казахстанский сектор Каспийского моря стремительно мелеет, и теперь у ученых появились первые точные отечественные данные. Как сообщила заместитель председателя правления вновь созданного Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря Салтанат Садвакасова, организация работает всего 10 месяцев, но уже провела три экспедиционных выезда (первый в декабре 2025 года).

«По предварительным исследованиям установлено, что осушенная прибрежная территория составила от 200 метров до 30–40 километров на различных участках. Меньше всего море ушло в Мангистауской области на границе с Туркменистаном. Самое критическое положение – в заливе Северный Култук на северо-востоке, там суша отвоевала у моря 30–40 километров. В целом акватория казахстанского сектора уменьшилась примерно на 16,5 тысяч квадратных километров», - поделилась Салтанат Садвакасова.

Уже в конце июля 2026 года ученые впервые за долгие годы отправятся в полноценную научную экспедицию на акваторию Каспийского моря Казахстанского сектора. Специальное судно (борт) подготовлено, экипаж прошел обучение. Исследования пройдут на так называемых вековых рейдовых вертикалях, что позволит составить детальный прогноз изменения уровня воды.

Антропогенный фактор и переговоры с соседями

Один из главных вопросов – насколько сильно на обмеление влияют плотины и водозаборы в верховьях Волги и Урала на территории России. Руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев признает, что регион напрямую зависит от внешних факторов, но точных данных пока не хватает.

«Мы выросли на этой земле и понимаем простейшую аналогию: сколько воды из колодца заберешь, столько там и останется. Но факторов усыхания моря много. Реки и озера, питающие Каспий, находятся в России, на Атырауской территории, в Туркменистане. Нам нужно масштабное научное исследование, чтобы точно понимать объемы притока. Для этого и был создан наш Каспийский институт», - пояснил Армат Жусипкалиев.

По словам эколога, у регионального департамента нет прямых рычагов влияния на другие государства, однако Министерство экологии РК ведет активную работу на межгосударственном уровне. Недавно институт разработал специальную Межгосударственную программу по защите Каспия, которую Минэкологии уже разослало на рассмотрение коллегам из сопредельных стран.

Важной площадкой для выработки решений станет предстоящий в августе «День Каспия». На этой конференции соберутся ученые и чиновники всех пяти прикаспийских государств (Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана) для обмена данными мониторинга.

Коммунальный вопрос: грозит ли Актау катастрофа?

Обмеление моря напрямую угрожает водозаборным установкам Актау (в частности, МАЭК), которые обеспечивают жизнедеятельность города. Местные жители опасаются, что из-за ухода воды город может остаться без питьевой воды.

Спикеры пресс-конференции поспешили успокоить граждан: пить воду из Каспия люди начали еще в советское время, эта же практика продолжится и в будущем, технологии не стоят на месте, а акимат и министерство держат этот вопрос на контроле.

Что касается контроля за строительством крупных туристических объектов (например, на побережье Кендерли или Бозжыра), которые могут увеличить нагрузку на водные ресурсы, в Институте Каспийского моря подчеркнули, что ведомство выполняет исключительно научно-исследовательскую роль. Контролировать бизнес-проекты ученые не могут, но они готовят комплексные рекомендации и прогнозы для правительства, чтобы развитие туризма не добило хрупкую экосистему региона.