Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседей

Камеры видеонаблюдения на этажах давно стали привычным атрибутом безопасности, однако их установка все чаще приводит к жестким затяжным конфликтам между жильцами. Вместе с ведущими юристами разбираемся, где проходит граница между защитой имущества и грубым нарушением закона о конфиденциальности, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Монтировать систему видеонаблюдения около собственной квартиры закон не запрещает. Однако ключевое условие легальности устройства — фокус исключительно на вашей частной собственности.
Объектив должен быть строго направлен на вашу входную дверь и замковую зону. Если камера фиксирует исключительно пространство, необходимое для вашей безопасности, не захватывая чужие квадратные метры, никаких юридических претензий со стороны контролирующих органов или соседей быть не может.
Конфликтные ситуации и судебные иски начинаются тогда, когда чужая камера превращается в инструмент тотальной слежки. Согласно статьям 144 и 145 Гражданского кодекса РК, а также статье 18 Конституции, частная жизнь граждан находится под строгой защитой государства.
Вы имеете право требовать демонтажа или переноса устройства, если соседский гаджет:
направлен прямо на вашу входную дверь;
фиксирует точное время вашего ухода и возвращения домой;
собирает информацию о ваших гостях;
позволяет рассмотреть интерьер и происходящее внутри квартиры, когда открывается дверь.
«Камера на этаже — это нормально, но ровно до тех пор, пока она не вторгается в чужое пространство. Если объектив "захватывает" дверь соседей, собственник обязан изменить угол обзора или полностью перенести девайс», — подчеркивает юрист Бахыт Касымбеков.
Несмотря на четкие статьи в кодексах, реальная судебная практика полна подводных камней. Как объясняет юрист Аркадий Рубцов, одного факта наличия камеры на стене для выигрыша в суде мало — факт нарушения ваших прав придется детально доказывать.
Владелец спорной камеры может использовать популярные уловки: заявить, что устройство отключено, работает в режиме онлайн без сохранения архива или вовсе является пластиковым муляжом. Кроме того, в условиях плотной городской застройки и частного сектора избежать случайного попадания чужих окон или дверей в объективы практически невозможно.
Мирные переговоры. Спокойно объясните соседу, что траектория съемки нарушает ваш комфорт, и попросите скорректировать угол наклона камеры. По статистике, большинство споров закрывается именно на этом этапе.
Досудебная претензия. Если компромисс не найден, составьте официальную письменную претензию с требованием устранить нарушения и направьте ее соседу.
Исковое заявление. Если миром решить проблему не удалось, следующим шагом станет обращение в судебные органы.
Золотое правило: чтобы полностью обезопасить себя от взаимных претензий и судебных издержек, юристы рекомендуют сделать один простой шаг — перед покупкой и монтажом камеры проведите быстрый опрос и соберите письменное согласие соседей по лестничной площадке.
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