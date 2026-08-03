Еще одну жительницу Актау привлекли к ответственности за нецензурную брань в TikTok

Жительницу Актау привлекли к административной ответственности после того, как во время прямого эфира в TikTok она использовала нецензурную лексику в адрес другого пользователя соцсети. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: thebtw.com

Как рассказали в полиции, видеозапись была выявлена сотрудниками в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованных 12 июля кадрах женщина во время прямого эфира использовала нецензурные выражения, чем, по данным правоохранителей, нарушила общественный порядок.

В ходе проверочных мероприятий полицейские установили личность автора видеозаписи. Ею оказалась 44-летняя жительница Актау.

В отношении женщины составили протокол по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

Материалы дела направили в специализированный административный суд, который должен принять процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

В полиции напомнили, что размещение противоправного контента в интернете, в том числе во время прямых трансляций, не освобождает граждан от ответственности.

Закон и общественный порядок действуют как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве, - подчеркнули в ведомстве.

Это уже не первый подобный случай в Актау. Ранее местную жительницу привлекли к ответственности за публикацию в TikTok, размещенную в июле 2026 года. В ответ на комментарий подписчицы женщина демонстрировала части тела и употребляла нецензурные выражения.