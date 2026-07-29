За что владельцы подержанных авто в Казахстане теперь вынуждены умолять покупателей

Рынок автомобилей с пробегом в Казахстане переживает заметные изменения. Покупатели все чаще смотрят в сторону новых машин, а продавцам старых авто приходится дольше ждать клиентов и пересматривать цены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Подержанные автомобили стало сложнее продавать

Еще несколько лет назад хороший автомобиль с пробегом можно было продать практически без долгого ожидания. Сейчас ситуация изменилась: владельцы машин месяцами ищут покупателей, а особенно сложно приходится продавцам автомобилей старше 20–30 лет.

На одном из крупных авторынков в Алматинской области продавцы отмечают снижение активности покупателей. Многие автомобили стоят на площадках неделями, а иногда и месяцами. Чтобы ускорить продажу, владельцам приходится идти на серьезные уступки и снижать первоначальную стоимость.

При этом выбор на рынке остается большим. Здесь можно найти автомобили разных эпох — от отечественных моделей советского периода до современных машин и представителей премиального сегмента.

От «Жигулей» до Mercedes: какие машины продают на рынке

Цены на автомобили с пробегом сильно отличаются в зависимости от состояния, года выпуска и марки.

Например, автомобили российского производства можно найти за несколько сотен тысяч тенге. За Volkswagen Golf третьего поколения продавцы просят около миллиона тенге, Mercedes конца 1990-х годов оценивают примерно в полтора миллиона, а BMW E36 и E34 — примерно в два миллиона тенге.

Toyota Camry в 30-м кузове продается примерно за три миллиона тенге. Однако окончательная стоимость на рынке часто зависит от торга.

Помимо старых автомобилей, на площадках представлены и более свежие модели. Среди них Chevrolet Cobalt стоимостью от четырех миллионов тенге, Chevrolet Onix — от пяти миллионов, Hyundai Elantra — от семи миллионов.

Есть и дорогие автомобили. Например, Mercedes-Benz G-Class 2005 года выпуска ожидает покупателя за 10,5 миллиона тенге.

При этом примечательно, что автомобилей китайских марок на рынке подержанных машин пока практически не наблюдается.

Для жителей регионов старые машины остаются востребованными

Несмотря на изменения рынка, автомобили с большим пробегом по-прежнему нужны многим казахстанцам, особенно в небольших городах и селах.

Один из покупателей, приехавший из Мерке, рассказал, что ищет машину стоимостью до 500 тысяч тенге для хозяйственных нужд.

По его словам, главные критерии выбора — надежность двигателя, коробки передач и доступность запчастей.

Для сельских жителей старые автомобили остаются практичным вариантом: их проще ремонтировать, детали стоят дешевле, а обслуживание возможно практически в любом населенном пункте.

Почему новые автомобили начали теснить вторичный рынок

Одной из главных причин изменения ситуации стало активное развитие рынка новых автомобилей.

Покупатели все чаще выбирают машины из салона из-за гарантии производителя, современных систем безопасности, меньших расходов на обслуживание в первые годы эксплуатации и возможности приобрести автомобиль через кредитные программы.

Дополнительное давление на вторичный рынок оказал рост продаж китайских автомобилей.

Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков отметил, что в 2025 году в Казахстан ввезли почти 164 тысячи легковых автомобилей из Китая.

По его словам, китайские производители активно укрепляют позиции на рынке, а некоторые новые модели уже конкурируют по цене с подержанными японскими, корейскими и европейскими автомобилями.

Автокредиты изменили выбор покупателей

Еще одним фактором стали программы кредитования.

В 2024–2025 годах банки и дилеры активно продвигали автокредиты с привлекательными условиями. Покупателям предлагали низкие ставки, однако эксперты отмечают, что при выборе машины важно учитывать не только рекламную цифру, но и итоговую переплату.

По словам Эдуарда Эдокова, в первом квартале 2026 года средняя ставка по автокредитам выросла примерно до 24% против около 15% годом ранее.

Из-за этого покупатели стали внимательнее рассчитывать расходы и чаще сравнивать стоимость нового автомобиля с машиной с пробегом.

Казахстанская сборка усиливает конкуренцию

На рынок новых автомобилей также влияет развитие отечественного производства.

В 2025 году в Казахстане выпустили более 170 тысяч транспортных средств, из них почти 159 тысяч пришлись на легковые автомобили.

Эксперты отмечают, что большинство самых популярных моделей теперь производится внутри страны, что влияет на доступность автомобилей и конкуренцию с машинами на вторичном рынке.

Почему старые представления о цене авто больше не работают

Многие владельцы подержанных машин продолжают ориентироваться на цены прошлых лет, когда автомобили известных марок можно было продать быстро и дорого.

Однако сегодня покупатель стал более требовательным. Он сравнивает не только цену, но и возраст автомобиля, расходы на ремонт, наличие гарантии и возможность приобрести новую машину в кредит.

По словам экспертов, особенно сложно будет продавать дорогие автомобили с большим расходом на обслуживание и редкие модели.

Какие машины сохранят спрос

Несмотря на изменения, говорить о полном исчезновении рынка подержанных автомобилей пока рано.

Хорошие машины с прозрачной историей, ухоженным состоянием и адекватной стоимостью по-прежнему находят покупателей.

Эксперты считают, что лучше всего будут продаваться массовые модели, которые хорошо знакомы владельцам и имеют доступное обслуживание. Среди таких автомобилей остается Toyota Camry, которая традиционно сохраняет высокую ликвидность.

Что ждет рынок дальше

Рост интереса к новым автомобилям постепенно меняет структуру казахстанского авторынка. Однако полностью отказаться от машин с пробегом покупатели не готовы.

В ближайшие годы вторичный рынок, скорее всего, станет более требовательным: продавцам придется устанавливать реальные цены, а покупатели будут выбирать автомобили еще внимательнее.

Главное изменение уже произошло — автомобиль с пробегом больше не гарантирует быстрый заработок для владельца. Теперь решающими становятся состояние машины, ее история и соответствие реальной цене.