В Актау произошло массовое ДТП – участники более шести часов ждут полицию

На выезде из Актау три автомобиля попали в ДТП из-за табуна лошадей. Владельцы машин уже более шести часов ждут прибытия полиции для поиска владельца бродящего скота, однако никто не едет, передает Lada.kz.
Как рассказал один из владельцев пострадавших автомобилей, ДТП случилось сегодня, 26 июля, примерно в 04:00 часов.
На выезде из Актау в сторону аэропорта примерно 800 метров до поста Lexus и Toyota Camry врезались в табун лошадей, которые разгуливали на автодороге. Следующий за Toyota Camry водитель еще одной Toyota Camry не успел среагировать и влетел в корму первой.
Фото предоставлено участником ДТП
Автовладельцы сразу позвонили в полицию.
Прибыли «гаишники», расчертили и уехали. Мы звоним в полицию, чтобы приехали сотрудники для установления личности владельца скота и предприняли меры безопасности. Постоянно звоним в 102, однако там нас «футболят» одни говорят, что это город, другие, что район, то кого-то ждут… Табун ходит по дорогам на вольном выпасе, без бирок и тавро. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Однако машины сильно повреждены. Мы требуем найти владельца скота для дальнейшего разбирательства, - рассказала одна из владельцев автомашин Алмагуль Лепесбаева.
По словам участников ДТП, дальнейших действий полиции они ждут с момента происшествия – с 04:00 часов. Однако до сих пор никто не приехал.
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