В Актау произошло массовое ДТП – участники более шести часов ждут полицию

На выезде из Актау три автомобиля попали в ДТП из-за табуна лошадей. Владельцы машин уже более шести часов ждут прибытия полиции для поиска владельца бродящего скота, однако никто не едет, передает Lada.kz .

Фото предоставлено участником ДТП

Как рассказал один из владельцев пострадавших автомобилей, ДТП случилось сегодня, 26 июля, примерно в 04:00 часов.

На выезде из Актау в сторону аэропорта примерно 800 метров до поста Lexus и Toyota Camry врезались в табун лошадей, которые разгуливали на автодороге. Следующий за Toyota Camry водитель еще одной Toyota Camry не успел среагировать и влетел в корму первой.

Фото предоставлено участником ДТП

Автовладельцы сразу позвонили в полицию.

Прибыли «гаишники», расчертили и уехали. Мы звоним в полицию, чтобы приехали сотрудники для установления личности владельца скота и предприняли меры безопасности. Постоянно звоним в 102, однако там нас «футболят» одни говорят, что это город, другие, что район, то кого-то ждут… Табун ходит по дорогам на вольном выпасе, без бирок и тавро. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Однако машины сильно повреждены. Мы требуем найти владельца скота для дальнейшего разбирательства, - рассказала одна из владельцев автомашин Алмагуль Лепесбаева.

По словам участников ДТП, дальнейших действий полиции они ждут с момента происшествия – с 04:00 часов. Однако до сих пор никто не приехал.