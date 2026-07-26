ДТП с лошадьми в Актау прокомментировали в полиции

В департаменте полиции Мангистауской области предоставили данные о дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей и табуна лошадей, передает Lada.kz .

Фото участника ДТП

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, сигнал о ДТП поступил 26 июля около 04:30 часов. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в течение 15-ти минут после поступления сообщения. В результате аварии автомобилям причинен материальный ущерб. Пострадавших нет.

В настоящее время стражи порядка устанавливают владельца животных. После чего он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

В полиции отметили, что один из участников происшествия не соблюдал дистанцию.

В ведомстве призывают владельцев сельскохозяйственных животных не допускать их бесконтрольного выхода на автомобильные дороги, поскольку это создаёт угрозу жизни и безопасности участников дорожного движения.