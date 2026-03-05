18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.03.2026, 11:55

Справедливость после аварии: когда в Казахстане введут честную экспертизу после ДТП

Новости Казахстана

В Казахстане рассматривается возможность внедрения независимой оценки ущерба при дорожно-транспортных происшествиях, что может стать серьёзным шагом к защите прав граждан и повышению доверия к системе автострахования. Инициатива обсуждается в парламенте и уже привлекла внимание профильных экспертов, юристов и представителей страхового рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: bneks.ru
Фото: bneks.ru

Конфликт интересов в действующей системе

Как пояснил депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов, основные проблемы возникают не из-за пробелов в законодательстве об автостраховании, а из-за механизма его практической реализации. Сегодня размер ущерба при ДТП определяет либо сам страховщик, либо оценщик, привлечённый страховой компанией.

«Это означает, что сторона, обязанная произвести выплату, фактически участвует в определении размера ущерба», — подчеркнул Байтилесов.

При этом независимая оценка по инициативе потерпевшего возможна лишь в случае, если страховщик нарушил установленные сроки выплат. По словам депутата, такая практика серьёзно ограничивает возможности граждан защитить свои права и создает неравные условия для участников страховых споров.

Зачем нужна независимая оценка

Действующая модель, когда страховщик одновременно несёт обязанность по выплате и участвует в расчёте ущерба, по сути, создаёт риск конфликта интересов. Потерпевшему приходится либо соглашаться с расчётами страховой компании, либо инициировать дополнительные процедуры, которые часто оказываются затратными и непропорциональными предмету спора.

Байтилесов отметил, что в Казахстане существует институт профессиональной оценочной деятельности и саморегулирования, однако его потенциал используется крайне ограниченно. Между тем, международная практика показывает, что функции страховщика и оценщика, как правило, разграничены на институциональном уровне. Это позволяет снизить риски конфликта интересов и укрепляет доверие граждан к системе страхования.

Возможные изменения и перспективы

В случае внедрения независимой оценки ущерба по инициативе потерпевшего, граждане смогут рассчитывать на более прозрачный процесс определения компенсации и меньшую зависимость от страховщиков. Эксперты предполагают, что подобные изменения также будут стимулировать страховые компании к повышению качества услуг и ускорению выплат.

Таким образом, обсуждаемая инициатива может стать важным шагом в реформировании системы автострахования и укреплении доверия к ней со стороны казахстанских водителей.

