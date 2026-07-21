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21.07.2026, 14:47

В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелец

Новости Казахстана 0 9 286

В Восточно-Казахстанской области выставили на продажу частный остров стоимостью 10 миллионов долларов. Речь идет об острове Большой Гусиный на Бухтарминском водохранилище, владельцем которого является компания, связанная с семьей казахстанских промышленников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kursiv.Media.

Фото: robbreport.com
Фото: robbreport.com

Объявление о продаже острова было опубликовано около месяца назад основательницей брокерского агентства PREMIER Estate Group Зариной Мубарак. Компания специализируется на продаже закрытых объектов для состоятельных клиентов и работает преимущественно с премиальной недвижимостью.

По словам брокера, возможность приобрести частный остров появляется крайне редко. Потенциальным инвесторам предлагают рассмотреть объект как площадку для строительства элитного курорта, гостиничного комплекса или другого масштабного туристического проекта.

При этом подробная информация о сделке предоставляется только заинтересованным покупателям.

Где находится остров

В объявлении сообщалось, что остров расположен в Восточно-Казахстанской области, однако его точное местоположение не раскрывалось. На основании опубликованных фотографий журналисты установили, что речь идет об острове Большой Гусиный, расположенному на Бухтарминском водохранилище.

Первоначально в объявлении была указана площадь 22,5 гектара, однако, как выяснилось позже, это, вероятно, техническая ошибка.

Реальная площадь оказалась в десять раз больше

Согласно данным Единого государственного кадастра недвижимости, остров разделен на четыре земельных участка с отдельными кадастровыми номерами.

Общая площадь всех участков составляет 225 гектаров, а кадастровая стоимость — около 1,6 млн тенге. При этом специалисты отмечают, что кадастровая оценка используется исключительно для налогообложения и учета и не отражает рыночную стоимость объекта, которая заявлена на уровне 10 млн долларов.

Также в кадастровых данных отсутствует информация о каких-либо капитальных строениях на острове.

Кто владеет дорогим активом

Все четыре земельных участка принадлежат ТОО «Мұхит-Бура». Компания была зарегистрирована в Восточно-Казахстанской области в 2017 году, а в 2024 году прошла перерегистрацию.

Предприятие занимается смешанным сельским хозяйством, включая выращивание зерновых культур, разведение лошадей и птицы, а также управлением и сдачей недвижимости в аренду. Офис компании расположен в поселке Новая Бухтарма района Алтай.

Компания связана с семьей промышленников

Единственным учредителем и руководителем ТОО «Мұхит-Бура» является Кайыргазы Исатай Сабетулы.

По данным открытых реестров, предприниматель связан с компанией Altay Polymetal, руководителем которой является Кайыргазы Кайрат Сабетулы. Оба родились в один день, а их отец — Сабет Мухитов — выступает учредителем нескольких промышленных предприятий.

В числе принадлежащих семье компаний — «Завод полиметаллических концентратов Усть-Каменогорска», «Сибмодель» и Ecosilicon, зарегистрированные в Усть-Каменогорске, Астане и Алматы.

Таким образом, выставленный на продажу остров оказался активом, принадлежащим семье, связанной с промышленным бизнесом Казахстана.

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