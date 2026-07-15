В Казахстане вводится новая «красная линия» для зарплат: после какой суммы налог станет выше

В правительстве Казахстана разъяснили , как будет работать прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога (ИПН) после вступления в силу нового Налогового кодекса. Повышенная ставка коснется только граждан с очень высокими доходами, сообщает Lada.kz.

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Кого затронет повышенная ставка ИПН

В Казахстане вводится прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога, предусматривающая повышенную ставку для граждан с высокими доходами. Как сообщили в правительстве, налог в размере 15% будет применяться только к той части годового дохода, которая превышает 8,5 тысячи месячных расчетных показателей (МРП).

По действующим значениям это составляет около 36,7 млн тенге в год. Доходы ниже этого порога продолжат облагаться по прежней ставке, поэтому изменения не затронут большинство работающих казахстанцев.

Пенсии освободили от налога, а транспортный налог снизили

В правительстве также напомнили о других изменениях, предусмотренных новым Налоговым кодексом.

Так, пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) полностью освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога.

Кроме того, предусмотрено снижение транспортного налога для владельцев легковых автомобилей:

на 30% — для машин старше 10 лет;

— для машин старше 10 лет; на 50% — для автомобилей старше 20 лет.

Одновременно увеличен размер социального налогового вычета для граждан с инвалидностью I и II групп — теперь он составляет 5 тыс. МРП.

Налоговую систему сделают проще

Еще одним направлением реформы станет упрощение налогового администрирования. Власти заявили о переходе на сервисную модель работы.

В результате количество налогов и сборов сократится на 20%, а число форм налоговой отчетности — на 30%.

Доходы бюджета выросли

По данным правительства, налоговая реформа уже положительно сказалась на поступлениях в государственный бюджет.

За первое полугодие 2026 года доходы бюджета увеличились почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный вклад обеспечили поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС), которые выросли почти в полтора раза.

Какие еще изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом

Правительство также сообщило, что базовая ставка корпоративного подоходного налога (КПН) сохранена на уровне 20%. Для банков она повышена до 25%, тогда как для сельхозпроизводителей действует льготная ставка 3%.

Базовая ставка НДС закреплена на уровне 16%. При этом для лекарственных препаратов, учебной литературы и печатных изданий введены пониженные ставки.

Также изменен порог обязательной регистрации по НДС — теперь он составляет 10 тыс. МРП.