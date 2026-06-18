В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границу

В Казахстане кардинально ужесточают правила пересечения границы для бизнеса: новый Налоговый кодекс вводит автоматический запрет на выезд за рубеж при несоблюдении двух критических условий, сообщает Lada.kz.

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Синхронизация с Конституцией: зачем реформируют правила

В рамках масштабного обновления законодательства и его синхронизации с Конституцией Республики Казахстан, в стране готовится к внедрению жесткая фискальная мера. Уже с 1 июля 2026 года в силу вступит резонансная статья 189 нового Налогового кодекса. Она наделяет органы государственных доходов официальным правом блокировать зарубежные поездки для топ-менеджмента компаний и владельцев бизнеса.

Кто попадает под удар: полный список лиц

Введенные ограничения не коснутся рядовых наемных сотрудников, однако они напрямую затрагивают ключевых лиц, принимающих решения и несущих финансовую ответственность. Решение о запрете на выезд может быть вынесено в отношении:

первых руководителей юридических лиц и топ-менеджеров, официально исполняющих их обязанности;

глав структурных и обособленных подразделений компаний;

индивидуальных предпринимателей (ИП);

граждан, ведущих частную практику (адвокатов, нотариусов, аудиторов, частных судебных исполнителей и медиаторов).

Два роковых триггера: когда граница закроется

Фискальные органы не смогут накладывать вето на поездки произвольно. Для того чтобы гражданин оказался в стоп-листе Пограничной службы, должны одновременно сработать два четких финансовых условия:

Критический срок и сумма. У юридического лица или ИП сформировалась налоговая задолженность, превышающая законодательно установленный лимит, которая не погашается более 90 календарных дней с момента возникновения. Бессилие стандартных мер. Государство уже задействовало весь арсенал принудительного взыскания (включая арест и блокировку банковских счетов, отзыв лицензий, выставление инкассовых распоряжений), но эти действия не привели к закрытию долга перед бюджетом.

Цифровая ловушка: как будет работать механика блокировки

Новый механизм полностью цифровизирован и исключает человеческий фактор, что гарантирует молниеносное исполнение.

Как только система фиксирует совпадение обоих условий, налоговый орган формирует постановление о временном ограничении на выезд. Документ визируется руководством ведомства и в обязательном порядке направляется на санкционирование в суд. Без одобрения судьи в рамках Гражданского процессуального кодекса РК ограничение юридической силы не имеет.

Однако, как только суд дает «зеленый свет», цифровая экосистема передает данные в базу Пограничной службы КНБ за считанные секунды.

Важный нюанс: Закон работает в обе стороны. Постановления как о запрете выезда, так и о его полной отмене (которая происходит только после 100% ликвидации задолженности) подлежат немедленному исполнению. Тем не менее, эксперты рекомендуют гасить долги за благовременные несколько дней до поездки, чтобы избежать накладок в аэропорту.

Что дальше?

Пакет поправок в данный момент проходит финальные стадии обсуждения и чтения в Парламенте РК. Законопроект будет окончательно утвержден и подписан до конца июня, чтобы новые правила бесперебойно заработали уже с 1 июля 2026 года. Бизнесу настоятельно рекомендуется провести аудит своих налоговых обязательств, чтобы не сорвать летние отпуска и зарубежные командировки.