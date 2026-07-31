«Корона» не работает, но варианты есть: как теперь переводить деньги между Казахстаном и Россией

После прекращения работы сервиса «Золотая Корона» в Казахстане пользователи начали искать новые способы отправки денег между двумя странами. В соцсетях казахстанцы и россияне делятся вариантами переводов через банки и альтернативные сервисы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
После того как привычный сервис денежных переводов перестал работать, в социальных сетях появилось множество вопросов от людей, которые регулярно отправляют деньги между Казахстаном и Россией.
В комментариях пользователи начали делиться собственным опытом и перечислять способы, которые пока остаются доступными.
Среди самых популярных вариантов называют:
Некоторые пользователи также рассказывают о менее распространенных способах — например, через знакомых или с использованием средств с мобильного баланса.
При этом участники обсуждений отмечают: универсального решения пока нет. Возможность перевода зависит от банка отправителя и получателя, суммы операции и направления перевода.
Остановка работы сервиса связана с введением 21-го пакета санкций Евросоюза. Ограничения затронули оператора системы — российскую небанковскую кредитную организацию «Платежный центр».
После этого ряд казахстанских банков, среди которых ForteBank, Freedom Bank Kazakhstan и Nurbank, приостановили операции через «Золотую Корону».
До этого сервис был одним из наиболее востребованных инструментов для денежных переводов между Казахстаном и Россией. Его популярность выросла после ухода с российского рынка ряда международных платежных компаний, включая Visa, Mastercard, PayPal и Wise.
На сегодняшний день пользователи чаще всего рассматривают несколько альтернативных способов переводов.
Среди них:
При выборе способа специалисты и пользователи советуют учитывать размер суммы, сроки поступления денег и комиссии конкретного банка.
Тем временем в Узбекистане появилась информация о возможном восстановлении работы сервиса. Центральный банк страны сообщил, что местные коммерческие банки обсуждают с «Золотой Короной» переход на нового банка-оператора, который не находится под санкциями Евросоюза.
Если договоренности будут достигнуты, работа системы может возобновиться уже в ближайшее время.
Казахстанские банки пока не сообщали о подобных переговорах с оператором системы. Однако ситуация в Узбекистане показывает, что проблема связана не с самой технологией переводов, а с финансовой организацией, через которую проходят расчеты.
Если новая схема окажется успешной, аналогичный механизм в будущем могут рассмотреть и другие страны региона.
Пока же казахстанцам и россиянам приходится использовать банковские переводы и альтернативные платежные сервисы для проведения операций между двумя странами.
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