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31.07.2026, 16:12

«Корона» не работает, но варианты есть: как теперь переводить деньги между Казахстаном и Россией

Новости Казахстана 0 2 034

После прекращения работы сервиса «Золотая Корона» в Казахстане пользователи начали искать новые способы отправки денег между двумя странами. В соцсетях казахстанцы и россияне делятся вариантами переводов через банки и альтернативные сервисы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Какие способы предлагают пользователи

После того как привычный сервис денежных переводов перестал работать, в социальных сетях появилось множество вопросов от людей, которые регулярно отправляют деньги между Казахстаном и Россией.

В комментариях пользователи начали делиться собственным опытом и перечислять способы, которые пока остаются доступными.

Среди самых популярных вариантов называют:

  • переводы из российского Т-Банка на карты Kaspi — пользователи отмечают скорость операций и приемлемый курс;
  • переводы через связку «Цифра Банк» — Freedom Bank;
  • оформление карты ВТБ Казахстан и использование платежной системы «Мир»;
  • сервис KwikPay;
  • приложение Wooppay для операций с казахстанскими картами;
  • переводы по банковским реквизитам через рублевые счета в казахстанских банках;
  • кошелек Qplus, ранее известный как QIWI;
  • операции с использованием криптовалюты.

Некоторые пользователи также рассказывают о менее распространенных способах — например, через знакомых или с использованием средств с мобильного баланса.

При этом участники обсуждений отмечают: универсального решения пока нет. Возможность перевода зависит от банка отправителя и получателя, суммы операции и направления перевода.

Почему перестала работать «Золотая Корона»

Остановка работы сервиса связана с введением 21-го пакета санкций Евросоюза. Ограничения затронули оператора системы — российскую небанковскую кредитную организацию «Платежный центр».

После этого ряд казахстанских банков, среди которых ForteBank, Freedom Bank Kazakhstan и Nurbank, приостановили операции через «Золотую Корону».

До этого сервис был одним из наиболее востребованных инструментов для денежных переводов между Казахстаном и Россией. Его популярность выросла после ухода с российского рынка ряда международных платежных компаний, включая Visa, Mastercard, PayPal и Wise.

Какие варианты сейчас считаются наиболее стабильными

На сегодняшний день пользователи чаще всего рассматривают несколько альтернативных способов переводов.

Среди них:

  • карты ВТБ Казахстан с возможностью переводов на карты российской системы «Мир»;
  • банковские переводы через SWIFT при работе с доступными финансовыми организациями;
  • переводы через Freedom Bank;
  • сервис KwikPay;
  • кошелек ЮMoney после прохождения необходимой идентификации.

При выборе способа специалисты и пользователи советуют учитывать размер суммы, сроки поступления денег и комиссии конкретного банка.

Может ли «Золотая Корона» вернуться

Тем временем в Узбекистане появилась информация о возможном восстановлении работы сервиса. Центральный банк страны сообщил, что местные коммерческие банки обсуждают с «Золотой Короной» переход на нового банка-оператора, который не находится под санкциями Евросоюза.

Если договоренности будут достигнуты, работа системы может возобновиться уже в ближайшее время.

Что происходит в Казахстане

Казахстанские банки пока не сообщали о подобных переговорах с оператором системы. Однако ситуация в Узбекистане показывает, что проблема связана не с самой технологией переводов, а с финансовой организацией, через которую проходят расчеты.

Если новая схема окажется успешной, аналогичный механизм в будущем могут рассмотреть и другие страны региона.

Пока же казахстанцам и россиянам приходится использовать банковские переводы и альтернативные платежные сервисы для проведения операций между двумя странами.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
На мой взгляд карты системы "МИР" лучший вариант
31.07.2026, 11:38
дорожник
дорожник
На мой взгляд карты системы "МИР" лучший вариант
31.07.2026, 11:38
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