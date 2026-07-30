Из нефтянки Жанаозена – в Бостон: история мангистаусца, изучающего искусственный интеллект по программе «Болашак»

Инженер из Мангистауской области Саламат Джайлганов доказал, что мечты о топовых ВУЗах мира абсолютно реальны. Проработав несколько лет в нефтегазовой сфере региона, он решил кардинально изменить свою жизнь и отправился в США по программе «Болашак». О том, каково это – переехать в Бостон с семьей, платить полтора миллиона тенге за аренду квартиры, рождении дочери в Америке и культуре местных ВУЗов, в интервью Lada.kz .

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От нефтяных месторождений до нейросетей

Путь к учебе за рубежом для Саламата Джайлганова не был спонтанным. Мечта о «Болашаке» зародилась еще после окончания бакалавриата и магистратуры в Казахстане. Однако приступить к ее реализации удалось не сразу, так как потребовалось время, чтобы наработать стаж и подтянуть английский язык.

После учебы я около двух лет отработал в Актау и Жанаозене в нефтегазовой сфере. Мечта о «Болашаке» была всегда, но главным барьером оставался английский язык. Спустя несколько лет усердной подготовки я решил попробовать снова. К тому же ключевым импульсом стали призывы Главы государства о необходимости внедрения искусственного интеллекта в отечественную нефтегазовую отрасль. Я понял: это именно то, чем я хочу заниматься. Подал документы в американские вузы, получил приглашение и выиграл грант, - делится Саламат.

Поддержка семьи и казахская взаимовыручка в Бостоне

Переезд в другую страну на два года – серьезное испытание, особенно, когда речь идет о поездке с семьей. Но родные поддержали идею единогласно.

В августе 2025 года Саламат вместе с близкими прилетел в Бостон – один из главных образовательных центров планеты, где обучается в Northeastern University по специальности «Искусственный интеллект».

Освоиться на новом месте помогла мощная поддержка земляков:

«Америка – дорогая страна. Аренда жилья в Бостоне обходится примерно в полтора миллиона тенге в месяц. Мы знали об этом заранее, морально готовились и откладывали деньги с зарплаты, пока работали в Жанаозене. Но самым приятным сюрпризом стало землячество. Когда мы выиграли грант, я списался с ребятами из Актау и Жанаозена, которые уже жили здесь. Наш парень из Актау помог буквально со всем: встретил в аэропорту, помог с поиском дома, машиной и бытовыми вопросами. В нашем жилом комплексе сейчас живет около 15 семей из Казахстана. Кажется, земляков из Жанаозена и Актау тут больше всего! На праздники, например, Наурыз, День Республики – мы собираемся всей общиной, играем на домбре и поддерживаем наши традиции».

Пополнение в семье и путешествия

Жизнь в США принесла семье Джайлгановых еще одно радостное событие – в январе этого года у них родилась дочь. По законам страны девочка автоматически получила американское гражданство по праву рождения.

Сейчас супруга Саламата находится в декрете, старшие дети ходят в американский детский сад, а сам глава семьи совмещает учебу с поездками по стране. За год жизни за океаном семья уже успела побывать в Нью-Йорке, Майами, штатах Нью-Джерси и Нью-Гэмпшир, а также отдохнуть в Доминиканской Республике. В ближайших планах – поездка на Западное побережье: в Калифорнию, Лас-Вегас и к знаменитому Гранд каньону.

«Учителя дают знания, возьмешь ты их или нет – это твой личный выбор»: разница в менталитете и образовании

Адаптация к новой языковой среде и акцентам заняла около полугода. За это время Саламат успел подметить ключевые отличия в образовании и повседневной жизни между Казахстаном и США.

В американских университетах поражает уровень свободы. Преподавателям абсолютно неважно, в какой одежде ты пришел на лекцию или как выглядишь. Если студенту нужно выйти во время занятия, не нужно поднимать руку и спрашивать разрешения, ты просто встаешь и выходишь, процесс не прерывается. Учителя дают знания: возьмешь ты их или нет – это твой личный выбор, - делится Саламат.

Он также отметил культурные особенности страны:

«В Америке мне сильно импонирует вежливость и уважение к чужому труду. Здесь принято здороваться с незнакомцами на улице, желать хорошего дня. А еще тут с огромным уважением относятся к людям рабочих профессий – автомеханикам, парикмахерам, официантам, всегда оставляют достойные чаевые».

Возвращение на родину и совет молодым

Несмотря на все возможности США, Саламат связывает свое будущее исключительно с Казахстаном и родным регионом. По окончании двухлетней магистратуры он планирует вернуться на прежнее место работы: