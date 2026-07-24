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24.07.2026, 17:31

В Мангистау группу лиц обвиняют в систематическом изнасиловании несовершеннолетней

Криминал 0 4 664 Ольга Максимова

О расследуемом уголовном деле рассказала представитель потерпевшей стороны Ажар Картбай, отметив работу следственных органов, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Сообщение о начале судебного процесса по делу о серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности и здоровья несовершеннолетней Ажар Картбай опубликовала в социальных сетях:

«На днях начинается судебный процесс по уголовному делу, в котором я представляю интересы матери потерпевшей. По делу проходят четверо взрослых мужчин. У каждого из них семьи, дети, жизненный опыт. По версии следствия, именно они поочередно совершали преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней девочки и вовлекли ее в употребление наркотиков. Вместе с ними на скамье подсудимых окажется и так называемая «подруга». Та самая, которая, по версии обвинения, привела несовершеннолетнюю девочку к этим взрослым мужчинам. Иногда страшнее чужих людей оказываются те, кому доверяют. Один из обвиняемых до сих пор находится в розыске. Остальные предстанут перед судом.
Отдельно хочу отметить работу Следственного управления ДП Мангистауской области и прокуратуры Мангистауской области. В этом деле следствие действительно было проведено качественно: собрана доказательственная база, выполнен большой объем работы, и дело в итоге направлено в суд. Как представитель матери потерпевшей, я это могу объективно отметить. Теперь слово за судом. Именно в судебном процессе будут исследованы все доказательства и принято решение по делу. Надеюсь, что виновные понесут заслуженное наказание».

Как пояснила юрист по запросу Lada.kz, с октября по декабрь 2025 года 16-летняя потерпевшая подвергалась систематическому насилию со стороны группы лиц. Чтобы подавить волю ребенка и ввести в беспомощное состояние, ей подмешивали в напитки и принуждали к употреблению тяжелых психотропных веществ, включая синтетический наркотик «мефедрон».

В совершении этих  деяний обвиняются четверо местных жителей: трое мужчин, большинство из которых ранее уже имели судимости за корыстные и насильственные преступления, а также несовершеннолетняя знакомая потерпевшей. Один из обвиняемых до сих пор находится в розыске.

Мужчинам вменяется групповое изнасилование несовершеннолетней, совершенное неоднократно, насильственные действия сексуального характера и склонение ребенка к употреблению наркотиков, а одному из фигурантов - также их незаконный оборот с целью сбыта.

Так называемая подруга потерпевшей обвиняется в вовлечении несовершеннолетней в наркопотребление и в умышленном недонесении в правоохранительные органы об актах жестокого насилия, свидетелем которых она являлась.

Вина подсудимых полностью и неопровержимо доказана материалами дела, показаниями свидетелей и результатами многочисленных комплексных экспертиз, включая судебно-медицинские, молекулярно-генетические и биологические исследования. Наркотическая зависимость, развившаяся у ребенка из-за преступных действий обвиняемых, и тяжелейшая психологическая травма подтверждены экспертами, сообщила юрист.

«Потерпевшая сторона занимает исключительно жесткую и бескомпромиссную позицию. Учитывая характер совершенных преступлений, вопиющий факт глумления над беспомощным ребенком и рецидив у большинства подсудимых, мы будем настаивать на назначении самого сурового наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Казахстан, и полной изоляции данных лиц от общества на максимальные сроки. Дело передано в Актауский городской суд и в соответствии с законом будет рассматриваться в строго закрытом режиме для защиты прав и частной жизни несовершеннолетней», - рассказала Ажар Картбай.

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