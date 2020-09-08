Наказание за насилие в отношении детей ужесточили в Казахстане

За совершение преступлений сексуального характера в отношении детей не будет амнистии и наказание осужденные будут отбывать в самом строгом тюремном режиме, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом сегодня в ходе брифинга в cлужбе центральных коммуникаций сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.



По его словам, в этом году количество преступлений в отношении детей выросло на 8%.



«У этого есть свои причины. К примеру, в отношении одного потерпевшего по изнасилованию несовершеннолетних возбуждено 60 уголовных дел. Это также оказывает влияние. В прошлом году в этой сфере была предусмотрена уголовная ответственность за сокрытие врачами фактов сексуального насилия в закрытых учреждениях, интернатах. 8% — это факты, а число потерпевших не увеличилось», — сказал М. Ахметжанов.



По его словам, будет продолжена работа по усилению борьбы с педофилами.



Напомним, в своем послании от 1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что такие преступники должны быть лишены права на амнистию и преждевременное освобождение. Кроме того, насильники должны быть подвержены самым строгим мерам наказания.