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19.07.2026, 15:15

Убийца Kaspi и Halyk отменяется? Экономист объяснил, почему единый QR не приживется в РК

Новости Казахстана 0 6 829

Несмотря на запуск единого QR-кода в Казахстане, предприниматели могут не спешить отказываться от нескольких банковских терминалов. По мнению финансового эксперта Андрея Казанцева, главным препятствием для новой системы стали действующие комиссии при межбанковских платежах, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: mgorod.kz
Фото: mgorod.kz

Единый QR может не решить проблему бизнеса

Единый QR-код создавался как инструмент, который должен упростить прием безналичных платежей и избавить предпринимателей от необходимости устанавливать на кассе терминалы разных банков. Однако, как считает финансовый эксперт Андрей Казанцев, в нынешнем виде система может не оправдать ожиданий.

По его словам, проблема заключается не в технической стороне проекта, а в экономической модели работы межбанковских платежей. Именно она, по мнению специалиста, может помешать массовому переходу бизнеса на единый QR.

Комиссии делают межбанковские платежи менее выгодными

Эксперт пояснил, что при оплате через единый межбанковский QR предприниматель оплачивает комиссию в среднем от 1,25% до 1,35% от суммы покупки.

Из этой суммы, согласно действующим тарифам Национальной платежной корпорации, около 1% составляет комиссия interchange, которая перечисляется банку покупателя. Еще 0,1% получает Национальная платежная корпорация за обработку платежа — по 0,05% с каждого участвующего банка.

В результате банку, обслуживающему продавца, остается примерно 0,15% комиссии еще до покрытия затрат на обслуживание терминала и проведение самой операции.

Почему предпринимателям выгоднее использовать QR одного банка

По словам Казанцева, при оплате через QR внутри одного банка комиссия interchange отсутствует, поскольку средства не переводятся между разными финансовыми организациями.

Это делает внутрибанковские QR-платежи более выгодными для предпринимателей по сравнению с межбанковскими расчетами. Поэтому бизнес может быть заинтересован в сохранении нескольких банковских терминалов и предлагать покупателям оплачивать товары через QR того банка, где комиссия окажется ниже.

В таком случае единый QR, считает эксперт, будет использоваться лишь тогда, когда клиент не является пользователем нужного банка.

«Получается, Нацбанк долго создавал систему, которая должна была заменить несколько терминалов одним. Но существующая экономика проекта мотивирует предпринимателей оставить все как есть», — отметил Андрей Казанцев.

Что может изменить ситуацию

Эксперт подчеркнул, что одной технической интеграции банков недостаточно для успешной реализации проекта. Пока межбанковские операции обходятся дороже внутрибанковских, предприниматели будут выбирать наиболее выгодный с финансовой точки зрения способ приема платежей.

В этой связи Казанцев задался вопросом, готов ли Национальный банк Казахстана пойти по пути международных платежных систем, которые ранее снижали размер комиссии interchange, чтобы стимулировать развитие безналичных расчетов.

При этом специалист подчеркнул, что изложенная оценка отражает исключительно его экспертное мнение и не является официальной позицией Национального банка Казахстана или Национальной платежной корпорации.

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