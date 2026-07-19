В Казахстане сделали заявление для миллионов владельцев банковских счетов

В Комитете государственных доходов прокомментировали распространяющиеся в соцсетях сообщения о якобы тотальном контроле банковских счетов казахстанцев. В ведомстве заявили, что налоговые органы не отслеживают пополнение депозитов и не имеют постоянного доступа к информации о банковских вкладах граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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В КГД опровергли слухи о контроле депозитов

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются сообщения о том, что налоговые органы якобы получили возможность контролировать банковские счета граждан и отслеживать любые крупные пополнения депозитов. На этом фоне многие казахстанцы начали опасаться хранить значительные суммы в банках.

Однако в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана заявили, что подобная информация не соответствует действительности.

По словам руководителя управления администрирования доходов физических лиц КГД Дины Кусаиновой, налоговые органы не отслеживают банковские счета граждан в режиме реального времени и не получают сведения о том, какие суммы поступают на депозиты.

Вызовет ли подозрения депозит на 100 миллионов тенге

Представитель ведомства подчеркнула, что даже крупное пополнение банковского вклада само по себе не станет поводом для интереса со стороны налоговой службы.

«Может ли пополнение депозита на 100 миллионов вызвать вопросы у налоговых служб? У налоговых служб это подозрения не вызовет. Во-первых, мы не имеем доступа к вашим депозитным и банковским счетам. Очень много сейчас идет дезинформации о том, что налоговая имеет возможность просматривать ваши банковские счета. Мы не можем этого делать», — заявила Дина Кусаинова.

Таким образом, сам факт внесения крупной суммы на депозит не означает автоматической проверки или внимания со стороны фискальных органов.

Когда налоговая все же может получить сведения о счете

В КГД напомнили, что банковская тайна в Казахстане защищена законом. Получить информацию о движении денежных средств по счетам физических лиц налоговые органы могут только в случаях, прямо предусмотренных Налоговым кодексом.

Как пояснила Дина Кусаинова, доступ к таким данным возможен лишь после назначения официальной налоговой проверки.

Кроме того, даже в рамках контроля мобильных переводов налоговая служба не получает информацию о суммах, находящихся на счетах граждан.

«Только в случае назначения официальной налоговой проверки мы можем получить сведения о движении денежных средств. В иных случаях, даже при мониторинге мобильных переводов, мы тоже не видим движения ваших денег и их поступления на банковские счета. Поэтому в данном случае налоговая просто не увидит, что вы положили деньги на депозит», — отметила представитель КГД.

Что это означает для вкладчиков

В ведомстве подчеркнули, что распространяемые в интернете сообщения о тотальном контроле депозитов и банковских счетов не соответствуют действительности. Налоговые органы не отслеживают личные накопления граждан и не получают сведения о пополнении вкладов без законных оснований.

Поэтому обычное размещение денег на банковском депозите, независимо от суммы, само по себе не становится поводом для налоговой проверки.