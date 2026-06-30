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30.06.2026, 09:30

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?

Новости Казахстана 0 6 349

Казахстанский бензин остается одним из самых дешевых в мире, однако за эту «щедрость» граждане платят из собственного кармана через скрытые механизмы налогов и бюджетных дотаций. Искусственное сдерживание цен на АИ-92 и дизель не снижает расходы населения, а лишь перекладывает их на плечи всех налогоплательщиков — даже тех, у кого нет автомобиля, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Топливный рай на бумаге: сколько стоит литр в РК и у соседей

На заправках Казахстана литр марки АИ-92 обходится водителям в среднем около $0,51. На фоне ближайших соседей ценник выглядит аномально низким: в России за аналогичный объем придется отдать уже $0,81 (в 1,5 раза дороже), в Кыргызстане — $0,91, а в Узбекистане стоимость доходит до $1,09, что практически в два раза превышает казахстанский тариф. Аналогичный перекос наблюдается и в сегменте дизельного топлива. Такая разница в марже порождает масштабные серые схемы: топливо массово вывозится контрабандой за рубеж, а государство вынуждено тратить колоссальные ресурсы силовых ведомств на бесконечную борьбу с «челноками» и лишними канистрами.

Тройной удар по экономике: кто на самом деле оплачивает банкет

Как отмечают аналитики Telegram-канала Finmentor.kz, за дешевизну на АЗС страна расплачивается системным кризисом в трех направлениях:

  • Убытки бизнеса: нефтедобывающие компании вынуждены поставлять сырье на внутренний рынок по цене около 96 тыс. тенге за тонну, тогда как на экспорте они могли бы зарабатывать до 270 тыс. тенге. Падение прибыли в три раза полностью лишает инвесторов стимулов строить новые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и модернизировать старые.

  • Истощение госбюджета: удерживая цены вручную, государство теряет миллиарды на налоговых поступлениях от нефтяников. Более того, в периоды сезонного пикового спроса казна тратит огромные средства на закупку дорогого импортного топлива, чтобы закрыть внутренний дефицит.

  • Налоговое бремя для граждан: чтобы компенсировать дыры в бюджете, возникшие из-за субсидирования заправок, государство незаметно повышает общую налоговую нагрузку. В итоге за дешевый бензин состоятельного автовладельца косвенно платит рядовой пешеход.

Опыт Малайзии и цифровой тенге: как выйти из замкнутого круга

Эксперты призывают отказаться от тотального субсидирования цен и перейти на рыночные рельсы по примеру успешных мировых реформ. Так, Малайзия в 2024 году отпустила стоимость дизеля в свободное плавание, одновременно внедрив точечные выплаты фермерам и уязвимым слоям населения. Итог — ликвидация контрабанды принесла стране экономию в $140 млн в месяц ($1,6 млрд в год).

Внедрение рыночного ценообразования в Казахстане спасет инфраструктуру от деградации и дефицита. При этом адресную помощь для таксистов и малоимущих граждан сегодня легко реализовать технически — для этого в республике уже развернуты продвинутые финтех-инструменты, включая цифровой тенге.

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