Тело утонувшего мужчины нашли в 65 километрах от Актау

Спасатели завершили поисковую операцию на Каспийском море. Тело утонувшего мужчины было обнаружено в районе одной из баз отдыха, сообщает Lada.kz .

Фото ДЧС региона

Как сообщили в ДЧС региона, спасателям удалось найти тело мужчины сегодня вечером, 26 июня, в 18:30, в 65 км от Актау, в районе одной из баз отдыха.

В поисково-спасательных работах были задействованы: 1 сотрудник, 9 спасателей, 3 единицы техники и 3 плавательных средства департамента по чрезвычайным ситуациям, а также 4 водолаза и техника воинской части 3502 Национальной гвардии РК и 6 водолазов военно-морских сил.

Спасатели призывают жителей купаться только на специально оборудованных пляжах и строго соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, трагедия произошла 21 июня на побережье, расположенном в 56 километрах от Актау. Во время купания в Каспийском море на необорудованном участке берега утонул 27-летний мужчина.