В Актау едва не утонул 17-летний парень

Юноша купался в необорудованном для купания месте и начал тонуть. Сотрудники ДЧС Мангистауской области вытащили парня из моря, предотвратив трагедию, передает Lada.kz .

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Сегодня, 12 июня, в 7А микрорайоне на побережье Каспийского моря, во время патрулирования спасатели оперативно-спасательного отряда вытащили из воды оказавшегося в беде парня 2009 года рождения.

Юноша купался в необорудованном для купания месте и начал тонуть. Оперативными действиям двух спасателей и помощи очевидца, находившегося на берегу, подростка удалось своевременно извлечь из воды. Сотрудники ДЧС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего он был передан бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах.