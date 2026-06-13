В Актау едва не утонул 17-летний парень

Юноша купался в необорудованном для купания месте и начал тонуть. Сотрудники ДЧС Мангистауской области вытащили парня из моря, предотвратив трагедию, передает Lada.kz.
Сегодня, 12 июня, в 7А микрорайоне на побережье Каспийского моря, во время патрулирования спасатели оперативно-спасательного отряда вытащили из воды оказавшегося в беде парня 2009 года рождения.
Юноша купался в необорудованном для купания месте и начал тонуть. Оперативными действиям двух спасателей и помощи очевидца, находившегося на берегу, подростка удалось своевременно извлечь из воды. Сотрудники ДЧС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего он был передан бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.
Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах.
Необходимо соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра, - подчеркнули спасатели.
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