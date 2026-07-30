Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможно

В Казахстане Кассационный суд подтвердил законность временного ограничения водительских прав не только за нарушение правил дорожного движения, но и за длительное уклонение от исполнения судебного решения. Поводом для рассмотрения дела стала задолженность в десятки миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Крупный долг стал причиной ограничения водительских прав

Кассационный суд рассмотрел жалобу казахстанца, которому временно приостановили действие водительского удостоверения и запретили открывать новые категории. Причиной стало не нарушение правил дорожного движения, а многолетнее неисполнение судебного решения о взыскании более 62 млн тенге.

Как пояснили в суде, судебный исполнитель до обращения с такой мерой использовал практически все предусмотренные законом способы взыскания. В отношении должника были применены арест имущества, инкассовые распоряжения, ограничение на выезд за пределы Казахстана, а также проводился розыск имущества. Однако погасить задолженность это не помогло.

Аргумент о работе водителем не убедил суд

Во время разбирательства должник заявил, что водительское удостоверение является для него основным источником заработка. Однако документальных подтверждений этим словам представлено не было.

Суд пришел к выводу, что уважительных причин для дальнейшего неисполнения судебного решения не имеется.

В постановлении отмечается, что Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» позволяет временно ограничить специальное право должника, если он без уважительных причин не исполняет судебный акт о взыскании значительной суммы, а ранее принятые меры не дали результата.

По итогам рассмотрения кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а ограничение признано законным.

Могут ли теперь забрать права у любого должника

Само по себе наличие задолженности не означает автоматического ограничения водительских прав.

Такую меру применяют только после того, как судебные исполнители исчерпают другие предусмотренные законом способы взыскания. Если должник продолжительное время уклоняется от исполнения судебного решения без уважительных причин, суд вправе временно ограничить его специальное право, в том числе право управления транспортным средством.

Кроме того, заявление о том, что водительские права необходимы для работы, должно подтверждаться документами. Без соответствующих доказательств такой аргумент не станет основанием для отказа в применении ограничения.

В каких случаях еще можно лишиться водительских прав

Помимо исполнительного производства, водительское удостоверение в Казахстане может быть ограничено или изъято по решению суда за ряд серьезных нарушений. Среди них:

управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

отказ от прохождения медицинского освидетельствования;

оставление места дорожно-транспортного происшествия;

отдельные грубые нарушения Правил дорожного движения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях.

Таким образом, решение Кассационного суда подтвердило важную правовую практику: в исключительных случаях водитель может временно лишиться права управления автомобилем даже без нарушений ПДД, если длительное время уклоняется от исполнения судебного решения, а все остальные меры взыскания оказались неэффективными.