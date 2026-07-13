С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждому

С 19 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в ряд нормативных актов Национального банка. Новые правила затронут работу обменных пунктов, операции с инвестиционными и коллекционными монетами, а также порядок учета и оценки драгоценных металлов, обращенных в собственность государства, сообщает Lada.kz.

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Правление Национального банка Казахстана приняло постановление №78 от 30 июня 2026 года, которым внесены изменения сразу в несколько действующих нормативных документов. Об этом сообщает Uchet.kz.

Документ начнет действовать 19 июля 2026 года и предусматривает новые требования к работе обменных пунктов, процедурам обращения с драгоценными металлами, а также порядку продажи и выкупа инвестиционных и коллекционных монет.

Изменился порядок передачи государству драгоценных металлов

Корректировки коснулись правил передачи в слитки лома и отходов драгоценных металлов, которые обращены в собственность государства.

Теперь, если уполномоченный орган отказывает в согласовании объема лома, Национальный банк обязан в течение пяти рабочих дней устранить выявленные причины либо письменно объяснить, почему это невозможно сделать. После этого уполномоченный орган должен предоставить ответ не позднее 10 рабочих дней.

Кроме того, уточнен порядок определения стоимости золотых слитков, зачисляемых в активы Нацбанка. Цена будет рассчитываться в тенге по официальному курсу доллара США и утреннему фиксингу Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), действующим на дату зачисления.

Обновлены требования к банкнотам

Национальный банк также пересмотрел приложения, определяющие признаки платежеспособности банкнот национальной валюты.

В обновленных документах требования четко разделены по номиналам и годам выпуска. Они распространяются на банкноты номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге, выпущенные в разные периоды, включая серии до и после 2011–2022 годов.

Изменились правила выкупа инвестиционных и коллекционных монет

Существенные изменения внесены и в порядок продажи и обратного выкупа Национальным банком инвестиционных и коллекционных монет.

Теперь стоимость выкупа монет из драгоценных металлов будет определяться исключительно по весу содержащегося в них химически чистого драгоценного металла. Полученная сумма округляется до целого тенге. При этом декоративные элементы, вставки и различные покрытия при расчете учитываться не будут.

Еще одно нововведение касается крупных выплат. Если сумма выкупа превышает 10 миллионов тенге для физических лиц либо установленный законодательством лимит для юридических лиц, деньги будут перечисляться исключительно в безналичной форме. При этом из суммы удержат комиссию за банковский перевод.

Также в документе впервые закреплено официальное определение монеты с признаками подделки. Под ней понимается изделие, внешне похожее на оригинальную монету, но изготовленное из металла, не соответствующего утвержденной пробе и установленному содержанию драгоценного металла.

Для обменных пунктов вводятся новые требования

Наиболее масштабные изменения коснулись правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой.

В нормативных актах появились новые понятия, включая «электронную лицензию», веб-портал «цифрового правительства» и цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг. Теперь оформление лицензий, их переоформление, а также представление отчетности будут осуществляться в электронном формате через портал электронного правительства с использованием электронной цифровой подписи.

Кроме того, значительно обновлены требования к финансовой устойчивости обменных организаций. Минимальный размер уставного капитала установлен на уровне 100 миллионов тенге для каждого обменного пункта, расположенного в Астане, городах республиканского значения и областных центрах. Для остальных населенных пунктов этот показатель составит 50 миллионов тенге.

При этом организации обязаны ежедневно обеспечивать наличие денежных средств или золота в кассе либо на банковских счетах в размере не менее 100% установленного минимального капитала.

Курсы валют запретили размещать на улице

Изменения коснулись и оформления обменных пунктов.

Информационные стенды с курсами валют размером не менее 0,4 × 0,4 метра теперь должны размещаться исключительно внутри помещения обменного пункта либо непосредственно возле кассы.

Размещать информацию о курсах валют на фасадах зданий, крышах или выносных конструкциях запрещается. Исключение сделано только для обменных пунктов, расположенных в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в казино, пунктах пропуска через государственную границу и крупных многофункциональных зданиях. В автоматизированных обменных пунктах курсы валют разрешено отображать на электронных мониторах.

Идентификация клиентов станет более цифровой

Новые правила также предусматривают обновленный порядок учета клиентов при проведении валютно-обменных операций.

Сведения о клиентах будут фиксироваться в специальных журналах на основании документов, удостоверяющих личность, либо с использованием сервиса цифровых документов. Это позволит проводить идентификацию как по традиционным удостоверениям личности, так и через цифровые государственные сервисы.