«Поезд отправился в новую жизнь»: в Мангистау железнодорожники проводили коллег на заслуженный отдых

В основном локомотивном депо Мангистау состоялись необычные проводы на заслуженный отдых. Коллектив предприятия под аплодисменты, с теплыми словами благодарности и искренними пожеланиями проводил двух опытных помощников машиниста - Карлыбая Бекжанова и Кубайдуллу Ерджанова, завершивших многолетнюю работу на железной дороге, передаёт Lada.kz.

Фото пресс-службы КТЖ

Трогательное видео, на котором коллеги выстроились в живой коридор и провожают ветеранов отрасли, вызвало отклик в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», оба железнодорожника завершили трудовую деятельность в рамках программы специальной социальной выплаты.

Специальная социальная выплата позволяет работникам, длительное время занятым во вредных условиях труда, завершить профессиональную деятельность раньше установленного пенсионного возраста при соблюдении предусмотренных законом условий.

Карлыбай Махмудович Бекжанов посвятил железной дороге почти 29 лет своей жизни. Свой профессиональный путь он начал монтером пути, затем работал слесарем цеха технического обслуживания локомотивов на станции Мангышлак. Последние 23 года он трудился помощником машиниста. За многолетний добросовестный труд был награжден медалью «Маңғыстау теміржолына – 60 жыл».

Кубайдулла Ерджанов посвятил отрасли уже 31 год. Начинал он электрогазосварщиком в основном локомотивном депо станции Мангышлак, а затем более 23 лет работал помощником машиниста. Коллеги характеризуют его как высококвалифицированного, ответственного и надежного специалиста. За преданность профессии он также удостоен медали «Маңғыстау теміржолына – 60 жыл».

В КТЖ отмечают, что оба железнодорожника заслужили искреннее уважение коллектива и стали примером профессионализма для молодых сотрудников.

Провожая коллег, работники локомотивного депо поблагодарили их за многолетний труд, верность профессии и вклад в развитие железнодорожной отрасли. Ветеранам пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и долгих лет жизни.

В КТЖ отмечают, что подобные проводы стали в коллективе локомотивного депо доброй традицией. Так железнодорожники выражают признательность коллегам, которые десятилетиями обеспечивали безопасность движения поездов и передавали свой опыт молодым специалистам.