«Каждая минута на счету»: в Мангистау ищут троих пропавших после поездки к Бекет-Ата

В Мангистау ведутся поиски троих человек, которые перестали выходить на связь после поездки к подземной мечети Бекет-Ата. К поисковой операции привлечены экстренные службы, полиция, вертолеты и спецтехника. Волонтеры призывают жителей региона присоединиться к поискам, особенно владельцев дронов, сообщает Lada.kz .

Фото из Сети, сгенерированные с помощью ИИ

В Сети распространяется информация, что 34-летний Канатбек Жубатканов, 31-летняя Акмарал Бисенова и 20-летняя Мархабат Бисенова в четверг, 2 июля, выехали на автомобиле Great Wall с государственным номером 010 FZA 12 в направлении подземной мечети Бекет-Ата.

Последний раз они выходили на связь в тот же день около 16:15, отправив видеозапись через WhatsApp с территории мечети. После этого связь с ними прервалась, их местонахождение остается неизвестным.

В департаменте полиции региона сообщили, что в настоящее время проводятся масштабные поисково-розыскные мероприятия.

Для установления местонахождения пропавших задействованы сотрудники полиции, подразделения ДЧС, специалисты РГКП «ПО «Охотзоопром», а также другие экстренные и профильные службы. В поисковых работах используются вертолеты, специализированная техника и необходимое оборудование. Поиск ведется одновременно по нескольким направлениям с привлечением максимального количества сил и средств, - сообщили в ведомстве.

Все задействованные службы работают в усиленном режиме и принимают исчерпывающие меры для скорейшего установления местонахождения пропавших.

Волонтеры обратились к жителям с просьбой оказать помощь в поисках пропавших. Срочно требуются добровольцы, располагающие дронами, которые могут помочь в обследовании местности с воздуха.

Всех, кто готов присоединиться к поисковой операции или оказать содействие, просят связаться с координатором Нурланом по телефону: +7 (701) 770-76-86.