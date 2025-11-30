18+
30.11.2025, 18:11

Пропал человек в Актау: что делать?

Обстоятельно и подробно 0 892 Сергей Кораблев

Что нужно делать в первые часы после исчезновения человека, как устроен алгоритм поисков, почему ориентировок в соцсетях стало меньше и как жители могут помочь в поисковых операциях, в материале Lada.kz.

Фото «Lider.kz»
Фото «Lider.kz»

Волонтёрское движение «Lider.kz» уже более трёх лет работает в Актау и Мангистауской области. За это время проведено около 300 поисковых мероприятий - как активных выездов, так и информационных рассылок по соцсетям.

Сегодня мы расскажем, по какому алгоритму проводятся действия при пропаже человека, на примере нашего города.

Получение сообщения о пропаже

Информация о пропавшем может поступить:

  • напрямую от родственников,

  • через пульт 102,

  • от сотрудников полиции или ДЧС (если поиск ведётся вне города или на воде).

Даже если люди сначала обращаются к нам, мы обязательно направляем их официально зарегистрировать заявление в полицию, потому что это обязательная юридическая точка старта. Если заявление поступает через 102, полиция сразу передаёт нам данные для поиска, - говорит руководитель волонтёрского движения Давид Миникаев.

Сбор информации

Волонтеры уточняют у родственников или сотрудников полиции:
    •    обстоятельства пропажи,
    •    время и место, где человека видели последний раз,
    •    актуальную фотографию,
    •    описание одежды,
    •    особые приметы или возможные заболевания.

Подготовка ориентировки

Волонтеры составляют ориентировку, включив:
    •    фото,
    •    описание внешности и одежды,
    •    контакты,
    •    важные приметы и детали.

Публикация ориентировки возможна только с согласия родственников и после уведомления департамента полиции, курирующего деятельность волонтерского движения.

Публикация и сбор команды

Ориентировка отправляется:
    •    в волонтерские WhatsApp-чаты,
    •    в соцсети, в СМИ,
    •    в городские паблики.

Если пропал ребенок, пожилой человек с деменцией или человек с психическим расстройством личности, объявляется срочный сбор волонтеров. Координатор назначает место встречи и руководит поиском.

Активная и информационная фаза

Информационная работа:
    •    массовое распространение ориентировок,
    •    работа с городскими чатами,
    •    сбор сведений и сообщение о новых наводках.

Активный поиск:
    •    разбивка на пары и группы,
    •    проверка районов,
    •    просмотр камер видеонаблюдения,
    •    опрос свидетелей,
    •    взаимодействие с полицией и ДЧС.

Каждый поиск индивидуален, особенно в сложных случаях - дети, ДЦП, аутизм, психические расстройства.

Почему ориентировок стало меньше

Многие заметили, что ориентировок в соцсетях стало меньше. Важно подчеркнуть - количество пропавших людей не уменьшилось. Проблема остается актуальной, - отметил руководитель волонтерского движения.

Какие произошли изменения:
    •    обновились правила публикации ориентировок,
    •    изменился алгоритм взаимодействия между госструктурами и волонтерами,
    •    вопросы публикации теперь курируются департаментом полиции, поэтому не каждая ориентировка может появиться сразу.

Тем не менее, проблема остается серьезной. Нужно понимать, что в жизни бывают разные ситуации. Пропасть может человек любого возраста и статуса. И помощь таким движениям - это реальный вклад в безопасность нашего общества. Имейте в виду, каждый может помочь и стать частью решения, - обращается Давид Миникаев.

Обучение первой помощи

На данный момент проводится обучение третьего потока по оказанию первой помощи.

Занятия проходят в сотрудничестве с волонтерской группой «ТакМед-Актау» и этнокультурным объединением «Русское землячество».

Новости и планы

В 2026 году планируется открытие Центра по поиску без вести пропавших в Караганде, инициированного одним из координаторов «Lider.kz». Центр станет единой точкой помощи по Казахстану, где будет использован короткий многоканальный номер. Оператор будет принимать обращения и распределять информацию по координаторам в регионах.

Набор волонтеров

В настоящее время ведется новый набор волонтеров: в молодежное направление и среди взрослых добровольцев. Присоединиться может любой желающий от 14 лет.

Сбор на дрон

Также продолжается сбор средств на новый поисковый дрон. На данный момент собрано 50% суммы.

Подробности - в Instagram волонтерского движения.

Горячая линия: ‪+7(700) 911-72-92‬ - по Актау и Мангистауской области.

О движении и поддержке

«Lider.kz» - это некоммерческая инициатива, негосударственный проект и неспонсируемая организация.

Все поиски и обучение ведутся исключительно по добровольной инициативе жителей Актау.

Каждый может внести свой вклад:
    •    волонтерством,
    •    распространением ориентировок,
    •    участием в обучении,
    •    материальной поддержкой.

 

6
0
0
