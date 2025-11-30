Пропал человек в Актау: что делать?

Что нужно делать в первые часы после исчезновения человека, как устроен алгоритм поисков, почему ориентировок в соцсетях стало меньше и как жители могут помочь в поисковых операциях, в материале Lada.kz.
Волонтёрское движение «Lider.kz» уже более трёх лет работает в Актау и Мангистауской области. За это время проведено около 300 поисковых мероприятий - как активных выездов, так и информационных рассылок по соцсетям.
Сегодня мы расскажем, по какому алгоритму проводятся действия при пропаже человека, на примере нашего города.
Получение сообщения о пропаже
Информация о пропавшем может поступить:
напрямую от родственников,
через пульт 102,
от сотрудников полиции или ДЧС (если поиск ведётся вне города или на воде).
Даже если люди сначала обращаются к нам, мы обязательно направляем их официально зарегистрировать заявление в полицию, потому что это обязательная юридическая точка старта. Если заявление поступает через 102, полиция сразу передаёт нам данные для поиска, - говорит руководитель волонтёрского движения Давид Миникаев.
Сбор информации
Волонтеры уточняют у родственников или сотрудников полиции:
• обстоятельства пропажи,
• время и место, где человека видели последний раз,
• актуальную фотографию,
• описание одежды,
• особые приметы или возможные заболевания.
Подготовка ориентировки
Волонтеры составляют ориентировку, включив:
• фото,
• описание внешности и одежды,
• контакты,
• важные приметы и детали.
Публикация ориентировки возможна только с согласия родственников и после уведомления департамента полиции, курирующего деятельность волонтерского движения.
Публикация и сбор команды
Ориентировка отправляется:
• в волонтерские WhatsApp-чаты,
• в соцсети, в СМИ,
• в городские паблики.
Если пропал ребенок, пожилой человек с деменцией или человек с психическим расстройством личности, объявляется срочный сбор волонтеров. Координатор назначает место встречи и руководит поиском.
Активная и информационная фаза
Информационная работа:
• массовое распространение ориентировок,
• работа с городскими чатами,
• сбор сведений и сообщение о новых наводках.
Активный поиск:
• разбивка на пары и группы,
• проверка районов,
• просмотр камер видеонаблюдения,
• опрос свидетелей,
• взаимодействие с полицией и ДЧС.
Каждый поиск индивидуален, особенно в сложных случаях - дети, ДЦП, аутизм, психические расстройства.
Почему ориентировок стало меньше
Многие заметили, что ориентировок в соцсетях стало меньше. Важно подчеркнуть - количество пропавших людей не уменьшилось. Проблема остается актуальной, - отметил руководитель волонтерского движения.
Какие произошли изменения:
• обновились правила публикации ориентировок,
• изменился алгоритм взаимодействия между госструктурами и волонтерами,
• вопросы публикации теперь курируются департаментом полиции, поэтому не каждая ориентировка может появиться сразу.
Тем не менее, проблема остается серьезной. Нужно понимать, что в жизни бывают разные ситуации. Пропасть может человек любого возраста и статуса. И помощь таким движениям - это реальный вклад в безопасность нашего общества. Имейте в виду, каждый может помочь и стать частью решения, - обращается Давид Миникаев.
Обучение первой помощи
На данный момент проводится обучение третьего потока по оказанию первой помощи.
Занятия проходят в сотрудничестве с волонтерской группой «ТакМед-Актау» и этнокультурным объединением «Русское землячество».
Новости и планы
В 2026 году планируется открытие Центра по поиску без вести пропавших в Караганде, инициированного одним из координаторов «Lider.kz». Центр станет единой точкой помощи по Казахстану, где будет использован короткий многоканальный номер. Оператор будет принимать обращения и распределять информацию по координаторам в регионах.
Набор волонтеров
В настоящее время ведется новый набор волонтеров: в молодежное направление и среди взрослых добровольцев. Присоединиться может любой желающий от 14 лет.
Сбор на дрон
Также продолжается сбор средств на новый поисковый дрон. На данный момент собрано 50% суммы.
Подробности - в Instagram волонтерского движения.
Горячая линия: +7(700) 911-72-92 - по Актау и Мангистауской области.
О движении и поддержке
«Lider.kz» - это некоммерческая инициатива, негосударственный проект и неспонсируемая организация.
Все поиски и обучение ведутся исключительно по добровольной инициативе жителей Актау.
Каждый может внести свой вклад:
• волонтерством,
• распространением ориентировок,
• участием в обучении,
• материальной поддержкой.
