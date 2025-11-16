Казахстан открыл двери конопле

Правительство Казахстана утвердило официальные правила промышленной переработки конопли (каннабиса), открывая путь для легального использования растения в различных отраслях экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: investopedia.com

Какие отрасли смогут работать с коноплей

Новое постановление регулирует, какие предприятия могут перерабатывать коноплю и в каких целях. Особое внимание уделено промышленной переработке без производства наркотических средств и психотропных веществ.

«Партией считается любое количество стеблей конопли одного сорта, разрешенного к культивированию в промышленных целях, не связанных с наркотиками», – отмечается в документе.

При этом сырье должно быть собрано в один срок и передано на переработку в рамках одного документа.

Правила приема сырья

Предприятия будут принимать коноплю в рулонах или прессованных тюках на основании экспертизы, подтверждающей, что содержание ТГК не превышает установленные законом нормы. Экспертное заключение обязано выдавать государственное юридическое лицо.

Основные направления переработки

Согласно новым правилам, глубокую переработку конопли смогут осуществлять следующие отрасли:

Текстильная промышленность – производство льнопеньковых тканей, канатов, нетканых материалов, технических нитей и других изделий. Целлюлозно-бумажная промышленность – производство бумаги, картона, фильтровальных материалов и прочих продуктов. Строительная промышленность – изготовление арболита, конопляного бетона (hempcrete), теплоизоляционных плит и других материалов. Пищевая промышленность и кормовые культуры – производство пищевого масла, жмыха, муки, белковых концентратов, кормов для животных и прочих продуктов. Биокомпозиты – производство деталей для автомобилестроения, мебели, упаковки и других изделий.

Новый этап для экономики и инноваций

Эксперты считают, что легализация промышленной переработки конопли откроет новые возможности для казахстанской промышленности, стимулируя инновации и создавая рабочие места в текстильной, бумажной, строительной и пищевой сферах.