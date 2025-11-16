18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.11.2025, 11:53

Казахстан открыл двери конопле

Новости Казахстана 0 50 374

Правительство Казахстана утвердило официальные правила промышленной переработки конопли (каннабиса), открывая путь для легального использования растения в различных отраслях экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: investopedia.com
Фото: investopedia.com

Какие отрасли смогут работать с коноплей

Новое постановление регулирует, какие предприятия могут перерабатывать коноплю и в каких целях. Особое внимание уделено промышленной переработке без производства наркотических средств и психотропных веществ.

«Партией считается любое количество стеблей конопли одного сорта, разрешенного к культивированию в промышленных целях, не связанных с наркотиками», – отмечается в документе.

При этом сырье должно быть собрано в один срок и передано на переработку в рамках одного документа.

Правила приема сырья

Предприятия будут принимать коноплю в рулонах или прессованных тюках на основании экспертизы, подтверждающей, что содержание ТГК не превышает установленные законом нормы. Экспертное заключение обязано выдавать государственное юридическое лицо.

Основные направления переработки

Согласно новым правилам, глубокую переработку конопли смогут осуществлять следующие отрасли:

  1. Текстильная промышленность – производство льнопеньковых тканей, канатов, нетканых материалов, технических нитей и других изделий.

  2. Целлюлозно-бумажная промышленность – производство бумаги, картона, фильтровальных материалов и прочих продуктов.

  3. Строительная промышленность – изготовление арболита, конопляного бетона (hempcrete), теплоизоляционных плит и других материалов.

  4. Пищевая промышленность и кормовые культуры – производство пищевого масла, жмыха, муки, белковых концентратов, кормов для животных и прочих продуктов.

  5. Биокомпозиты – производство деталей для автомобилестроения, мебели, упаковки и других изделий.

Новый этап для экономики и инноваций

Эксперты считают, что легализация промышленной переработки конопли откроет новые возможности для казахстанской промышленности, стимулируя инновации и создавая рабочие места в текстильной, бумажной, строительной и пищевой сферах.

577
110
37
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь