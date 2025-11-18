С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение закона

С 18 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Эти меры закреплены законом «Об искусственном интеллекте», подписанным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и устанавливают конкретные штрафы за нарушения для физических и юридических лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.