С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение закона

С 18 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Эти меры закреплены законом «Об искусственном интеллекте», подписанным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и устанавливают конкретные штрафы за нарушения для физических и юридических лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
В зависимости от категории нарушителя штрафы составляют:
Физические лица — 15 МРП (64 875 тенге, примерно $124).
Малый бизнес или НКО — 20 МРП (86 500 тенге, около $165).
Средний бизнес — 30 МРП (129 750 тенге, около $247).
Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге, примерно $827).
МРП (месячный расчетный показатель) в 2026 году установлен в размере 4 325 тенге.
Если нарушение фиксируется повторно в течение года, санкции значительно увеличиваются:
Физические лица — 30 МРП (129 750 тенге, $247).
Малый бизнес и НКО — 50 МРП (216 250 тенге, $412).
Средний бизнес — 70 МРП (302 750 тенге, $579).
Крупный бизнес — 200 МРП (865 000 тенге, $1 654) с возможным приостановлением работы или полным запретом использования системы ИИ.
Таким образом, закон предусматривает не только финансовую ответственность, но и ограничительные меры для компаний, нарушающих правила эксплуатации искусственного интеллекта.
Закон «Об искусственном интеллекте» направлен на:
Регулирование применения ИИ в различных сферах экономики и государственного управления.
Повышение безопасности и прозрачности работы интеллектуальных систем.
Защиту прав граждан и юридических лиц при взаимодействии с технологиями ИИ.
