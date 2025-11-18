18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.11.2025, 18:46

С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение закона

Новости Казахстана 0 8 146

С 18 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Эти меры закреплены законом «Об искусственном интеллекте», подписанным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и устанавливают конкретные штрафы за нарушения для физических и юридических лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Размер штрафов для физических лиц и бизнеса

В зависимости от категории нарушителя штрафы составляют:

  • Физические лица — 15 МРП (64 875 тенге, примерно $124).

  • Малый бизнес или НКО — 20 МРП (86 500 тенге, около $165).

  • Средний бизнес — 30 МРП (129 750 тенге, около $247).

  • Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге, примерно $827).

МРП (месячный расчетный показатель) в 2026 году установлен в размере 4 325 тенге.

Ужесточение наказаний за повторные нарушения

Если нарушение фиксируется повторно в течение года, санкции значительно увеличиваются:

  • Физические лица — 30 МРП (129 750 тенге, $247).

  • Малый бизнес и НКО — 50 МРП (216 250 тенге, $412).

  • Средний бизнес — 70 МРП (302 750 тенге, $579).

  • Крупный бизнес — 200 МРП (865 000 тенге, $1 654) с возможным приостановлением работы или полным запретом использования системы ИИ.

Таким образом, закон предусматривает не только финансовую ответственность, но и ограничительные меры для компаний, нарушающих правила эксплуатации искусственного интеллекта.

Цель закона

Закон «Об искусственном интеллекте» направлен на:

  • Регулирование применения ИИ в различных сферах экономики и государственного управления.

  • Повышение безопасности и прозрачности работы интеллектуальных систем.

  • Защиту прав граждан и юридических лиц при взаимодействии с технологиями ИИ.

11
29
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь