Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
03.12.2025, 09:42

Государственная часть пенсий меняется в Казахстане: какие выплаты ждут граждан

Новости Казахстана 0 26 177

В последние годы в Казахстане активно обсуждается вопрос будущей пенсии: будут ли казахстанцы получать государственные выплаты или придется полностью полагаться на собственные накопления. Журналисты NUR.KZ выяснили, что государственная пенсия не исчезнет полностью, но её роль будет снижаться, передает Lada.kz. 

Фото: NUR.KZ
Фото: NUR.KZ

Многоуровневая система: что получают казахстанцы сегодня

Пенсионная система Казахстана состоит из нескольких уровней:

  • Государственная пенсия – включает базовую и солидарную часть. Средний размер выплат:

    • Базовая: 47 577 тенге

    • Солидарная: 95 167 тенге

  • Накопительная пенсия – выплаты за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в среднем 35 728 тенге.

На сегодня государственная составляющая значительно превышает накопительную. Однако уже ведутся дискуссии о том, что в будущем ситуация изменится, и молодым казахстанцам придется активнее копить на старость самостоятельно.

Солидарная пенсия: исчезнет, но не сразу

Солидарная часть государственной пенсии выплачивается только тем, кто имел трудовой стаж до 1998 года. Со временем количество таких пенсионеров сократится, и этот компонент постепенно исчезнет.

Важно: это не значит полного отказа от государства – базовая пенсия, предназначенная для всех граждан, даже без трудового стажа, сохраняется.

Базовая пенсия трансформируется в гарантированную

Правительство Казахстана планирует заменить базовую пенсионную выплату на минимальную гарантированную пенсию, которая будет назначаться всем пенсионерам, если их совокупный размер выплат окажется ниже установленного минимального социального уровня.

Согласно Концепции модернизации пенсионной системы до 2030 года:

  • Участники накопительной системы и условно-накопительного компонента будут получать гарантированные выплаты при достижении пенсионного возраста.

  • Основной источник пенсии постепенно смещается к накоплениям граждан, но государство обеспечивает минимум выплат для социальной стабильности.

Условно-накопительный компонент: новая роль работодателей

Для работников 1975 года рождения и младше работодатели перечисляют обязательные пенсионные взносы (ОПВР). Эти средства идут в общий фонд и формируют дополнительную часть будущей пенсии.

  • Размер выплат зависит от объема накоплений.

  • Эти взносы в будущем частично заменят исчезающую солидарную пенсию.

Что важно знать казахстанцам

  1. Государственная пенсия не исчезнет полностью, но её доля станет меньше.

  2. Основным источником выплат будут накопления граждан – чем больше копите, тем выше пенсия.

  3. Минимальная гарантированная пенсия обеспечит базовую поддержку, даже если накоплений будет недостаточно.

  4. Молодым казахстанцам важно планировать пенсионные накопления заранее, чтобы обеспечить достойный уровень жизни в старости.

7
113
6
