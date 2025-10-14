18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 15:01

Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях

Общество 0 6 819 Ольга Максимова

Жители Актау обратили внимание на то, что крупные производства не направляют уведомления о наличии вакансий в Актауский городской отдел занятости и социальных программ, передает Lada.kz.

Более 20-ти человек, представившись безработными, у здания акимата Мангистауской области 13 октября записали видеообращение Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Они отметили, что их обращение носит социально-экономический, а не политический характер.

Как сказано в распространенном видео, собравшиеся  безработные жители Актау, которые зарегистрированы в городском Центре занятости:

«Не можем найти постоянную работу. Среди нас есть люди, которые числятся там месяцами и даже годами. Предлагаемые Центром рабочие места, как правило, низкооплачиваемые или не соответствуют квалификации».

По словам безработных, крупные производства города в рамках меморандумов о сотрудничестве размещают вакансии в районных центрах занятости и набирают сотрудников там. Такое положение дел является дискриминационным по отношению к безработным, проживающим в областном центре, считают авторы обращения.    

Тем временем, в Центре занятости и трудоустройства Актау зарегистрировано 5 700 человек. В Мангистауской области крупные компании закреплены по районам в рамках меморандумов о сотрудничестве, однако Актау в эти меморандумы не включён. Из-за этого крупные компании, расположенные на территории города, не предоставляют вакансии. Мы просим, чтобы вакансии от крупных предприятий, находящихся в областном центре, выделялись и направлялись в городской центр занятости. Речь идёт о таких предприятиях, как «КазТрансОйл», «МАЭК», «Морпорт Актау», «Каспи Битум» и другие. Мы хотим, чтобы эти компании заключили меморандум именно с Актау, и чтобы выделяемые вакансии направлялись напрямую в городской центр занятости. Просим, чтобы наши кандидаты принимались на работу без необоснованных отказов, - обратились собравшиеся перед акиматом Мангистауской области.

Авторы обращения просят Президента Касым-Жомарта Токаева путем личного вмешательства решить этот вопрос, так как обращения в акиматы Актау и Мангистауской области, областной Центр занятости, региональный маслихат, прокуратуру Мангистауской области, к депутатам Мажилиса Республики Казахстан, партии «Аманат», а также в Общественный совет региона результата не принесли.

Комментарии

3 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Капитализм, ничего не скажешь
15.10.2025, 06:48
fox1167
fox1167
"Предлагаемые Центром рабочие места, как правило, низкооплачиваемые"-----Этим наверное работу за 600-800 тыщ подавай! Я работаю за 180 тыщ! Да этого мало! Не до шика! Но хоть на социалки и пенсионки идут отчисления! Работу трудно найти
14.10.2025, 13:13
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Удачи вам мужики.
14.10.2025, 11:25
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

