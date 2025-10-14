Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау обратили внимание на то, что крупные производства не направляют уведомления о наличии вакансий в Актауский городской отдел занятости и социальных программ , передает Lada.kz .

Более 20-ти человек, представившись безработными, у здания акимата Мангистауской области 13 октября записали видеообращение Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Они отметили, что их обращение носит социально-экономический, а не политический характер.

Как сказано в распространенном видео, собравшиеся – безработные жители Актау, которые зарегистрированы в городском Центре занятости:

«Не можем найти постоянную работу. Среди нас есть люди, которые числятся там месяцами и даже годами. Предлагаемые Центром рабочие места, как правило, низкооплачиваемые или не соответствуют квалификации».

По словам безработных, крупные производства города в рамках меморандумов о сотрудничестве размещают вакансии в районных центрах занятости и набирают сотрудников там. Такое положение дел является дискриминационным по отношению к безработным, проживающим в областном центре, считают авторы обращения.

Тем временем, в Центре занятости и трудоустройства Актау зарегистрировано 5 700 человек. В Мангистауской области крупные компании закреплены по районам в рамках меморандумов о сотрудничестве, однако Актау в эти меморандумы не включён. Из-за этого крупные компании, расположенные на территории города, не предоставляют вакансии. Мы просим, чтобы вакансии от крупных предприятий, находящихся в областном центре, выделялись и направлялись в городской центр занятости. Речь идёт о таких предприятиях, как «КазТрансОйл», «МАЭК», «Морпорт Актау», «Каспи Битум» и другие. Мы хотим, чтобы эти компании заключили меморандум именно с Актау, и чтобы выделяемые вакансии направлялись напрямую в городской центр занятости. Просим, чтобы наши кандидаты принимались на работу без необоснованных отказов, - обратились собравшиеся перед акиматом Мангистауской области.

Авторы обращения просят Президента Касым-Жомарта Токаева путем личного вмешательства решить этот вопрос, так как обращения в акиматы Актау и Мангистауской области, областной Центр занятости, региональный маслихат, прокуратуру Мангистауской области, к депутатам Мажилиса Республики Казахстан, партии «Аманат», а также в Общественный совет региона результата не принесли.