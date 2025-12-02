Американцы и турки покидают Казахстан

Несмотря на общий рост числа иностранных компаний в Казахстане, многие инвесторы из крупных стран сокращают присутствие на местном рынке. Эксперты отмечают, что это меняет баланс влияния иностранных инвестиций, делая акцент на Китае и Узбекистане, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
На 1 ноября 2025 года в Казахстане действовало 45,9 тыс. организаций с зарубежным участием, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Малых предприятий стало больше на 4% (45,3 тыс.)
Средних компаний — на 1,7% (349)
Крупных — на 2,2% (228)
Однако рост не равномерный: из 15 крупных стран-инвесторов девять сокращают количество своих компаний.
Наиболее заметное снижение зафиксировано среди компаний из традиционных инвесторских стран:
Россия: -1,5 тыс. компаний (-8%), оставаясь лидером с 17,4 тыс. предприятий
Турция: -247 компаний (-6,8%)
Кыргызстан: -205 компаний (-9,2%)
Украина: -96 компаний (-9,6%)
Афганистан: -79 компаний (-15%)
Южная Корея: -42 компании (-6,8%)
Беларусь: -38 компаний (-4,9%)
США: -23 компании (-4,7%)
Нидерланды: -14 компаний (-2,8%)
Эксперты отмечают, что уход иностранных инвесторов может замедлить развитие отдельных отраслей, особенно информационных технологий и профессиональных услуг.
На фоне сокращения некоторых инвесторов, компании из Китая (5,5 тыс.) и Узбекистана (5,7 тыс.) продолжают активно расти, увеличив количество организаций в 1,6 и 1,5 раза соответственно за год.
Это отражает перераспределение внешнего капитала в пользу стран Азии, способствуя укреплению их экономического влияния на рынке Казахстана.
Сильнее всего падение наблюдается в следующих секторах:
Информация и связь: 3,2 тыс. компаний (-5,8%)
Административные и вспомогательные услуги: 2,3 тыс. (-7,6%)
Профессиональная, научная и техническая деятельность: 3,2 тыс. (-2,2%)
При этом торговля продолжает оставаться магнитом для инвесторов — здесь работает 16,1 тыс. иностранных компаний (+2,5%).
Иностранные компании преимущественно базируются в крупных городах:
Алматы: 21,8 тыс. (+4,3%)
Астана: 9,2 тыс. (-1,3%)
Региональные изменения тоже заметны:
Жамбылская область: резкое снижение на 23% (363 компании)
Мангистау: рост почти в двое — до 2,8 тыс. предприятий
Несмотря на общий рост числа иностранных компаний, рынок Казахстана переживает перераспределение иностранных инвестиций: уходят турецкие, американские и европейские компании, а китайские и узбекские усиливают позиции. Это меняет структуру бизнеса и отраслевую специализацию иностранного капитала в стране.
