02.12.2025, 09:15

Американцы и турки покидают Казахстан

Новости Казахстана 0 11 047

Несмотря на общий рост числа иностранных компаний в Казахстане, многие инвесторы из крупных стран сокращают присутствие на местном рынке. Эксперты отмечают, что это меняет баланс влияния иностранных инвестиций, делая акцент на Китае и Узбекистане, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: behance.net
Фото: behance.net

Общее количество иностранных компаний растет, но неравномерно

На 1 ноября 2025 года в Казахстане действовало 45,9 тыс. организаций с зарубежным участием, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

  • Малых предприятий стало больше на 4% (45,3 тыс.)

  • Средних компаний — на 1,7% (349)

  • Крупных — на 2,2% (228)

Однако рост не равномерный: из 15 крупных стран-инвесторов девять сокращают количество своих компаний.

Кто уходит: сокращение турецких и американских инвесторов

Наиболее заметное снижение зафиксировано среди компаний из традиционных инвесторских стран:

  • Россия: -1,5 тыс. компаний (-8%), оставаясь лидером с 17,4 тыс. предприятий

  • Турция: -247 компаний (-6,8%)

  • Кыргызстан: -205 компаний (-9,2%)

  • Украина: -96 компаний (-9,6%)

  • Афганистан: -79 компаний (-15%)

  • Южная Корея: -42 компании (-6,8%)

  • Беларусь: -38 компаний (-4,9%)

  • США: -23 компании (-4,7%)

  • Нидерланды: -14 компаний (-2,8%)

Эксперты отмечают, что уход иностранных инвесторов может замедлить развитие отдельных отраслей, особенно информационных технологий и профессиональных услуг.

Китай и Узбекистан усиливают позиции

На фоне сокращения некоторых инвесторов, компании из Китая (5,5 тыс.) и Узбекистана (5,7 тыс.) продолжают активно расти, увеличив количество организаций в 1,6 и 1,5 раза соответственно за год.

Это отражает перераспределение внешнего капитала в пользу стран Азии, способствуя укреплению их экономического влияния на рынке Казахстана.

Отрасли с наибольшим сокращением иностранных компаний

Сильнее всего падение наблюдается в следующих секторах:

  • Информация и связь: 3,2 тыс. компаний (-5,8%)

  • Административные и вспомогательные услуги: 2,3 тыс. (-7,6%)

  • Профессиональная, научная и техническая деятельность: 3,2 тыс. (-2,2%)

При этом торговля продолжает оставаться магнитом для инвесторов — здесь работает 16,1 тыс. иностранных компаний (+2,5%).

География: концентрация в Алматы и Астане, рост в Мангистау

Иностранные компании преимущественно базируются в крупных городах:

  • Алматы: 21,8 тыс. (+4,3%)

  • Астана: 9,2 тыс. (-1,3%)

Региональные изменения тоже заметны:

  • Жамбылская область: резкое снижение на 23% (363 компании)

  • Мангистау: рост почти в двое — до 2,8 тыс. предприятий

Вывод

Несмотря на общий рост числа иностранных компаний, рынок Казахстана переживает перераспределение иностранных инвестиций: уходят турецкие, американские и европейские компании, а китайские и узбекские усиливают позиции. Это меняет структуру бизнеса и отраслевую специализацию иностранного капитала в стране.

