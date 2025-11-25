Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года в Казахстане начнется масштабная профилактическая кампания, направленная на повышение безопасности граждан в период новогодних праздников. Совместный план мероприятий подписан Комитетом противопожарной службы МЧС и Комитетом административной полиции МВД, сообщает Lada.kz.
В ведомствах отмечают, что рост числа посетителей торгово-развлекательных центров, рынков, детских площадок и массовых мероприятий с использованием пиротехники повышает риск возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
Для снижения этих рисков планируется проведение трех крупных профилактических акций:
«Газбаллон»
«Қауіпсіз Жаңа жыл»
«Пиротехника»
Мероприятия под этой акцией направлены на предотвращение нарушений при использовании газобаллонного оборудования. В рамках акции запланированы:
рейды на автодорогах и в паркингах;
встречи с руководителями домоуправляющих организаций;
профилактические беседы с сотрудниками газозаправочных станций.
Эта акция направлена на обеспечение безопасности на новогодних мероприятиях. Проверки будут включать:
контроль эвакуационных выходов;
проверку систем пожарной сигнализации;
соблюдение норм пожарной безопасности;
встречи с предпринимателями и организаторами праздников для информирования о правилах безопасности.
Цель акции — снизить риски возникновения пожаров и травматизма при использовании пиротехники. Запланированы совместные рейды по:
местам хранения пиротехнических изделий;
точкам продажи пиротехники.
В ведомствах призывают граждан ответственно подходить к соблюдению требований пожарной и общественной безопасности.
