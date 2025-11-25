18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.11.2025, 10:43

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабря

Новости Казахстана 0 114 482

С 1 декабря 2025 года в Казахстане начнется масштабная профилактическая кампания, направленная на повышение безопасности граждан в период новогодних праздников. Совместный план мероприятий подписан Комитетом противопожарной службы МЧС и Комитетом административной полиции МВД, сообщает Lada.kz. 

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Цель кампании — повысить безопасность в праздничный период

В ведомствах отмечают, что рост числа посетителей торгово-развлекательных центров, рынков, детских площадок и массовых мероприятий с использованием пиротехники повышает риск возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Для снижения этих рисков планируется проведение трех крупных профилактических акций:

  • «Газбаллон»

  • «Қауіпсіз Жаңа жыл»

  • «Пиротехника»

Акция «Газбаллон» — контроль за газобаллонным оборудованием

Мероприятия под этой акцией направлены на предотвращение нарушений при использовании газобаллонного оборудования. В рамках акции запланированы:

  • рейды на автодорогах и в паркингах;

  • встречи с руководителями домоуправляющих организаций;

  • профилактические беседы с сотрудниками газозаправочных станций.

«Қауіпсіз Жаңа жыл» — безопасность массовых праздников

Эта акция направлена на обеспечение безопасности на новогодних мероприятиях. Проверки будут включать:

  • контроль эвакуационных выходов;

  • проверку систем пожарной сигнализации;

  • соблюдение норм пожарной безопасности;

  • встречи с предпринимателями и организаторами праздников для информирования о правилах безопасности.

Акция «Пиротехника» — предупреждение пожаров и травм

Цель акции — снизить риски возникновения пожаров и травматизма при использовании пиротехники. Запланированы совместные рейды по:

  • местам хранения пиротехнических изделий;

  • точкам продажи пиротехники.

В ведомствах призывают граждан ответственно подходить к соблюдению требований пожарной и общественной безопасности.

