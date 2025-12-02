18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 06:44

Показания счётчиков в Казахстане будут передаваться автоматически

Новости Казахстана 0 6 007

В Казахстане готовится внедрение инновационной системы передачи показаний счётчиков: теперь данные о потреблении электроэнергии и газа смогут передаваться без участия человека — с помощью искусственного интеллекта через мобильное приложение eGov Mobile. Экспериментальный проект призван сделать процесс более точным, прозрачным и цифровым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Новый цифровой эксперимент Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана представило проект совместного приказа, который предусматривает автоматическую передачу показаний приборов учёта с помощью ИИ. Документ был опубликован для публичного обсуждения и разработан в рамках поручения Премьер-министра, данного на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта 12 августа 2025 года.

Проект направлен на запуск пилотного механизма по автоматизации передачи показаний — жизненной ситуации, с которой сталкивается большинство казахстанских потребителей ежедневно.

Как будет работать система

Согласно инициативе, искусственный интеллект сможет:

  • Считывать данные с приборов учёта электроэнергии и газа;

  • Автоматически передавать информацию через приложение eGov Mobile;

  • Исключить необходимость ручного ввода данных со стороны граждан.

Таким образом, система обещает сократить количество ошибок и ускорить обработку информации.

Цели и выгоды проекта

Министерство энергетики видит несколько ключевых преимуществ внедрения ИИ в энергетическую сферу:

  • Повышение точности расчётов с потребителями;

  • Прозрачность процесса передачи данных, снижение рисков и споров по показаниям;

  • Снижение операционных расходов газораспределительных и энергетических компаний;

  • Дальнейшая цифровизация бытовых сервисов, делая их более доступными для населения.

В документе отмечается, что инициатива не создаёт угроз национальной безопасности и не приведёт к негативным социально-экономическим последствиям.

Публичное обсуждение и запуск пилота

Обсуждение проекта приказа продлится до 15 декабря 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".

После завершения консультаций документ может быть утверждён и введён в пилотном режиме, что станет первым шагом к массовому внедрению ИИ в систему учёта коммунальных услуг в Казахстане.

19
58
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь