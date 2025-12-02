Показания счётчиков в Казахстане будут передаваться автоматически

В Казахстане готовится внедрение инновационной системы передачи показаний счётчиков: теперь данные о потреблении электроэнергии и газа смогут передаваться без участия человека — с помощью искусственного интеллекта через мобильное приложение eGov Mobile. Экспериментальный проект призван сделать процесс более точным, прозрачным и цифровым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: amic.ru

Новый цифровой эксперимент Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана представило проект совместного приказа, который предусматривает автоматическую передачу показаний приборов учёта с помощью ИИ. Документ был опубликован для публичного обсуждения и разработан в рамках поручения Премьер-министра, данного на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта 12 августа 2025 года.

Проект направлен на запуск пилотного механизма по автоматизации передачи показаний — жизненной ситуации, с которой сталкивается большинство казахстанских потребителей ежедневно.

Как будет работать система

Согласно инициативе, искусственный интеллект сможет:

Считывать данные с приборов учёта электроэнергии и газа;

Автоматически передавать информацию через приложение eGov Mobile;

Исключить необходимость ручного ввода данных со стороны граждан.

Таким образом, система обещает сократить количество ошибок и ускорить обработку информации.

Цели и выгоды проекта

Министерство энергетики видит несколько ключевых преимуществ внедрения ИИ в энергетическую сферу:

Повышение точности расчётов с потребителями;

Прозрачность процесса передачи данных , снижение рисков и споров по показаниям;

Снижение операционных расходов газораспределительных и энергетических компаний;

Дальнейшая цифровизация бытовых сервисов, делая их более доступными для населения.

В документе отмечается, что инициатива не создаёт угроз национальной безопасности и не приведёт к негативным социально-экономическим последствиям.

Публичное обсуждение и запуск пилота

Обсуждение проекта приказа продлится до 15 декабря 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".

После завершения консультаций документ может быть утверждён и введён в пилотном режиме, что станет первым шагом к массовому внедрению ИИ в систему учёта коммунальных услуг в Казахстане.