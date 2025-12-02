Показания счётчиков в Казахстане будут передаваться автоматически

В Казахстане готовится внедрение инновационной системы передачи показаний счётчиков: теперь данные о потреблении электроэнергии и газа смогут передаваться без участия человека — с помощью искусственного интеллекта через мобильное приложение eGov Mobile. Экспериментальный проект призван сделать процесс более точным, прозрачным и цифровым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Министерство энергетики Казахстана представило проект совместного приказа, который предусматривает автоматическую передачу показаний приборов учёта с помощью ИИ. Документ был опубликован для публичного обсуждения и разработан в рамках поручения Премьер-министра, данного на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта 12 августа 2025 года.
Проект направлен на запуск пилотного механизма по автоматизации передачи показаний — жизненной ситуации, с которой сталкивается большинство казахстанских потребителей ежедневно.
Согласно инициативе, искусственный интеллект сможет:
Считывать данные с приборов учёта электроэнергии и газа;
Автоматически передавать информацию через приложение eGov Mobile;
Исключить необходимость ручного ввода данных со стороны граждан.
Таким образом, система обещает сократить количество ошибок и ускорить обработку информации.
Министерство энергетики видит несколько ключевых преимуществ внедрения ИИ в энергетическую сферу:
Повышение точности расчётов с потребителями;
Прозрачность процесса передачи данных, снижение рисков и споров по показаниям;
Снижение операционных расходов газораспределительных и энергетических компаний;
Дальнейшая цифровизация бытовых сервисов, делая их более доступными для населения.
В документе отмечается, что инициатива не создаёт угроз национальной безопасности и не приведёт к негативным социально-экономическим последствиям.
Обсуждение проекта приказа продлится до 15 декабря 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале "Открытые НПА".
После завершения консультаций документ может быть утверждён и введён в пилотном режиме, что станет первым шагом к массовому внедрению ИИ в систему учёта коммунальных услуг в Казахстане.
Комментарии0 комментарий(ев)