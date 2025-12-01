18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.12.2025, 07:14

Обязательная тринадцатая зарплата в Казахстане: кому положена и когда ожидать выплат

Новости Казахстана 0 11 117

В Казахстане под конец года работники нередко рассчитывают на дополнительную выплату – так называемую "тринадцатую зарплату". Но не все сотрудники могут претендовать на эту премию, а размер и порядок выплаты зависят от законодательства и условий договора с работодателем. Разбираемся, кто и в каких случаях вправе получить дополнительную зарплату, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Когда тринадцатая зарплата становится обязательной

Выплата дополнительной премии к окладу не является универсальным правом всех работников. Согласно Трудовому кодексу РК:

  • Обязательная выплата возможна только в том случае, если она закреплена в трудовом или коллективном договоре.

  • Инициатива работодателя играет ключевую роль, если договором премирование не предусмотрено – решение о выплате принимается самостоятельно.

  • На размер премии влияют результаты работы компании и личные достижения сотрудника, однако даже при их наличии премия не гарантирована без официального закрепления в договоре.

Все решает договор

Статья 107 ТК РК определяет, что заработная плата работника устанавливается трудовым договором и системой оплаты труда у работодателя.

  • Трудовой или коллективный договор, а также внутренние акты компании могут предусматривать обязательные премии за достигнутые показатели.

  • В таких случаях премии обычно финансируются через специальный фонд поощрений, закрепленный уставом организации.

  • Если премия предусмотрена договором и сотрудник достиг установленных целей, коллектив вправе требовать выплату "тринадцатой зарплаты".

Если же договор не предусматривает обязательного премирования, решение о выплате остаётся за работодателем. Таким образом, право на тринадцатую зарплату возникает только при формальном закреплении этого условия в документах.

На что обращает внимание руководство при премировании

В частных компаниях премии чаще назначаются по инициативе работодателя, тогда как в государственных и квазигосударственных организациях стимулирующие выплаты могут быть регулярными.

Основные факторы, влияющие на премию:

  • Финансовые результаты компании: рост доходности, успешная реализация проектов, положительная динамика показателей.

  • Личные достижения сотрудника: выполнение задач, инициативность, успешная реализация проектов и достижение KPI.

Отказ в премировании возможен, если компания испытывает финансовые трудности, сотрудник не справился с обязанностями, проявил низкую активность или допустил серьёзные нарушения.

Даже при идеальных результатах и высоких достижениях премия не гарантирована, если она не закреплена в договоре. В таких случаях сотрудник может попытаться обсудить выплату с работодателем, но окончательное решение остаётся за руководством.

