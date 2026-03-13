Степь полна жизни – сотрудники заповедника Устюрт делятся кадрами фотоловушек

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились новыми кадрами, полученными с фотоловушек, установленных на просторах степи. Эти автоматические камеры позволяют наблюдать за дикой природой без вмешательства человека и фиксируют скрытую жизнь редких и осторожных животных. На снимках — традиционные обитатели пустынных и полупустынных ландшафтов Мангистау, передаёт Lada.kz .

Фото заповедника Устюрт

В объектив попал корсак - степная лисица с густым светлым мехом и пушистым хвостом. Это небольшой, очень подвижный хищник, который ведет преимущественно ночной образ жизни и питается грызунами, птицами и насекомыми.

Также на кадрах запечатлён серый волк — один из главных хищников степи. Волки играют важную роль в поддержании природного баланса, регулируя численность копытных и других животных. Они способны преодолевать огромные расстояния в поисках добычи и воды.

Среди редких находок - устюртский муфлон (уриал), дикий горный баран, занесённый в Красную книгу Казахстана. Самцов легко узнать по крупным закрученным рогам. Эти животные обитают на труднодоступных скалистых плато и обрывах Устюрта, где чувствуют себя в безопасности от хищников и человека.

Не менее интересен и степной кот - скрытный и осторожный хищник, внешне напоминающий домашнюю кошку, но более стройный и длинноногий. Он ведет одиночный образ жизни, охотится в сумерках и ночью, питаясь грызунами, птицами и рептилиями.

Специалисты заповедника отмечают, что регулярные наблюдения с помощью фотоловушек помогают отслеживать численность животных, их маршруты передвижения и состояние популяций. Подобные материалы не только представляют научную ценность, но и позволяют жителям региона увидеть богатство и уникальность фауны родного края.

