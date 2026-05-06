В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причины

В Казахстане готовят масштабную реформу системы допуска к управлению транспортными средствами. Благодаря интеграции медицинских баз данных с информационными системами МВД, получение прав станет невозможным для лиц с противопоказаниями, а текущие удостоверения будут аннулироваться в автоматическом режиме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
В Казахстане рассматривается новый законопроект, направленный на цифровизацию дорожной безопасности и модернизацию системы подготовки водителей. В рамках инициативы планируется усилить контроль за состоянием здоровья граждан, управляющих транспортом.
Как пояснила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, медицинские данные будут интегрированы в базы Министерства внутренних дел. Это позволит автоматически проверять водителей и оперативно выявлять случаи, когда управление автомобилем противопоказано по состоянию здоровья.
Одним из ключевых нововведений станет автоматизированная система контроля. Она должна исключить ситуации, когда за руль садятся люди с медицинскими ограничениями, которые ранее могли оставаться незамеченными.
Также система позволит сократить риск подделки медицинских справок, которые ранее использовались для получения или продления водительских прав.
По словам депутата, инициатива направлена на повышение уровня безопасности на дорогах и внедрение современных цифровых решений в сфере дорожного движения.
Екатерина Смышляева отметила, что запрос общества на безопасность становится все более устойчивым — как на дорогах, так и в цифровой среде.
По её словам, законопроект направлен на:
Ранее сообщалось, что в Казахстане уже действуют меры по ограничению допуска к вождению по медицинским показаниям. По данным уполномоченных органов, более 1,7 тысячи водительских удостоверений были аннулированы из-за выявленных противопоказаний к управлению транспортом.
