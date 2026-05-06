В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причины

В Казахстане готовят масштабную реформу системы допуска к управлению транспортными средствами. Благодаря интеграции медицинских баз данных с информационными системами МВД, получение прав станет невозможным для лиц с противопоказаниями, а текущие удостоверения будут аннулироваться в автоматическом режиме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Цифровизация контроля за водителями

В Казахстане рассматривается новый законопроект, направленный на цифровизацию дорожной безопасности и модернизацию системы подготовки водителей. В рамках инициативы планируется усилить контроль за состоянием здоровья граждан, управляющих транспортом.

Как пояснила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, медицинские данные будут интегрированы в базы Министерства внутренних дел. Это позволит автоматически проверять водителей и оперативно выявлять случаи, когда управление автомобилем противопоказано по состоянию здоровья.

Автоматическая проверка и борьба с подделками

Одним из ключевых нововведений станет автоматизированная система контроля. Она должна исключить ситуации, когда за руль садятся люди с медицинскими ограничениями, которые ранее могли оставаться незамеченными.

Также система позволит сократить риск подделки медицинских справок, которые ранее использовались для получения или продления водительских прав.

По словам депутата, инициатива направлена на повышение уровня безопасности на дорогах и внедрение современных цифровых решений в сфере дорожного движения.

Что говорят в Мажилисе

Екатерина Смышляева отметила, что запрос общества на безопасность становится все более устойчивым — как на дорогах, так и в цифровой среде.

По её словам, законопроект направлен на:

усиление безопасности дорожного движения;

совершенствование системы подготовки водителей;

внедрение цифровых инструментов контроля;

повышение защищённости граждан.

Кто уже теряет водительские права

Ранее сообщалось, что в Казахстане уже действуют меры по ограничению допуска к вождению по медицинским показаниям. По данным уполномоченных органов, более 1,7 тысячи водительских удостоверений были аннулированы из-за выявленных противопоказаний к управлению транспортом.