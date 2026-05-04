Казахстанцам дали шанс «добавить себе пенсию»

Казахстанцам предлагают самостоятельно увеличивать будущую пенсию за счет добровольных взносов в ЕНПФ. Такой инструмент позволяет не только нарастить накопления, но и расширяет возможности ранних выплат и инвестирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Этот инструмент позволяет гибко управлять своими пенсионными накоплениями и дополнительно увеличивать доход в будущем за счет регулярных отчислений и инвестиционного дохода.
В стране действует многоуровневая пенсионная модель, которая сочетает государственные выплаты и накопительный компонент.
Пенсия формируется из двух основных источников:
Размер накопительной части напрямую зависит от регулярности и объема взносов. Чем они выше, тем больше итоговая сумма на индивидуальном счете.
Система пенсионных отчислений включает несколько видов взносов:
Как отмечают в ЕНПФ, главное преимущество ДПВ заключается в полной свободе выбора. Гражданин самостоятельно определяет:
Добровольные взносы можно вносить:
При этом отдельный счет открывать не требуется — он формируется автоматически после первого поступления средств.
Одним из ключевых преимуществ добровольных накоплений является возможность раннего доступа к пенсионным выплатам.
При наличии ДПВ граждане могут начать получать выплаты уже с 50 лет, не дожидаясь общеустановленного пенсионного возраста.
Все пенсионные накопления, включая добровольные, инвестируются и приносят доход.
При этом граждане получают дополнительные возможности управления средствами:
Таким образом, ДПВ дают больше гибкости в выборе стратегии инвестирования.
По данным специалистов, добровольные пенсионные взносы могут существенно увеличить итоговый размер будущей пенсии. Однако решение об их регулярности и размере остается исключительно за самим гражданином и зависит от его финансовых возможностей и планов.
