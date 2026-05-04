Казахстанцам дали шанс «добавить себе пенсию»

Казахстанцам предлагают самостоятельно увеличивать будущую пенсию за счет добровольных взносов в ЕНПФ. Такой инструмент позволяет не только нарастить накопления, но и расширяет возможности ранних выплат и инвестирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Этот инструмент позволяет гибко управлять своими пенсионными накоплениями и дополнительно увеличивать доход в будущем за счет регулярных отчислений и инвестиционного дохода.

Как устроена пенсионная система в Казахстане

В стране действует многоуровневая пенсионная модель, которая сочетает государственные выплаты и накопительный компонент.

Пенсия формируется из двух основных источников:

средства из государственного бюджета;

пенсионные накопления самого работника.

Размер накопительной части напрямую зависит от регулярности и объема взносов. Чем они выше, тем больше итоговая сумма на индивидуальном счете.

Какие пенсионные взносы существуют

Система пенсионных отчислений включает несколько видов взносов:

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 10% от заработной платы официально трудоустроенных граждан.

– 10% от заработной платы официально трудоустроенных граждан. Обязательные профессиональные взносы (ОППВ) – 5% за работников вредных производств, оплачиваемые работодателем.

– 5% за работников вредных производств, оплачиваемые работодателем. Обязательные взносы работодателей (ОПВР) – дополнительный взнос работодателя (в 2026 году составляет 3,5% от зарплаты для определенной категории работников).

– дополнительный взнос работодателя (в 2026 году составляет 3,5% от зарплаты для определенной категории работников). Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – дополнительные накопления, которые гражданин формирует по своему желанию.

В чем особенность добровольных взносов

Как отмечают в ЕНПФ, главное преимущество ДПВ заключается в полной свободе выбора. Гражданин самостоятельно определяет:

сумму взносов;

периодичность перечислений;

необходимость участия в программе.

Добровольные взносы можно вносить:

через банки второго уровня;

через работодателя на основании заявления сотрудника.

При этом отдельный счет открывать не требуется — он формируется автоматически после первого поступления средств.

Возможность досрочных выплат

Одним из ключевых преимуществ добровольных накоплений является возможность раннего доступа к пенсионным выплатам.

При наличии ДПВ граждане могут начать получать выплаты уже с 50 лет, не дожидаясь общеустановленного пенсионного возраста.

Инвестиционный доход и управление накоплениями

Все пенсионные накопления, включая добровольные, инвестируются и приносят доход.

При этом граждане получают дополнительные возможности управления средствами:

обязательные накопления частично находятся под управлением государства;

добровольные взносы можно полностью передать частным управляющим инвестиционным портфелем.

Таким образом, ДПВ дают больше гибкости в выборе стратегии инвестирования.

Насколько это выгодно

По данным специалистов, добровольные пенсионные взносы могут существенно увеличить итоговый размер будущей пенсии. Однако решение об их регулярности и размере остается исключительно за самим гражданином и зависит от его финансовых возможностей и планов.