В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»

Популярный финтех-сервис Kaspi.kz подтвердил жесткое ограничение: использование приложения возможно исключительно с казахстанским мобильным номером. Регистрация или привязка иностранных SIM-карт в системе технически не предусмотрена, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Безопасность и функционал: почему важен местный номер

В экосистеме Kaspi номер мобильного телефона выполняет роль универсального идентификатора личности. Он не просто служит логином, но и является ключевым звеном в системе безопасности транзакций.

Использование только локальных операторов позволяет сервису обеспечивать:

Бесперебойную авторизацию: мгновенная доставка SMS-кодов для входа.

Верификацию платежей: подтверждение переводов и покупок в режиме реального времени.

Оперативное информирование: получение Push-уведомлений и сервисных сообщений без задержек, которые часто возникают при международном роуминге.

Кто попадает в зону риска?

Данное ограничение в первую очередь касается трех категорий пользователей:

Иностранные граждане, временно проживающие или работающие в Казахстане. Туристы, планирующие использовать Kaspi для оплаты услуг внутри страны. Казахстанцы в эмиграции, которые решили сменить местный номер на зарубежный, сохранив доступ к банковским продуктам.

Важно: Попытка привязать номер иностранного оператора может привести к временной потере доступа к личному кабинету и заморозке возможности совершать онлайн-операции.

Инструкция: как сменить или привязать номер

Если вы сменили SIM-карту или только планируете начать работу с сервисом, алгоритм действий остается строгим: необходимо приобрести SIM-карту любого казахстанского оператора связи.

Процедура смены номера в приложении:

Откройте мобильное приложение Kaspi.kz. Перейдите в раздел «Настройки». Выберите пункт изменения контактных данных. Введите новый казахстанский номер и подтвердите его с помощью кода из SMS.

Для корректной работы всех функций рекомендуется убедиться, что SIM-карта активна и имеет положительный баланс для приема сообщений.