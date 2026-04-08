18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 13:09

В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»

Новости Казахстана

Популярный финтех-сервис Kaspi.kz подтвердил жесткое ограничение: использование приложения возможно исключительно с казахстанским мобильным номером. Регистрация или привязка иностранных SIM-карт в системе технически не предусмотрена, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Безопасность и функционал: почему важен местный номер

В экосистеме Kaspi номер мобильного телефона выполняет роль универсального идентификатора личности. Он не просто служит логином, но и является ключевым звеном в системе безопасности транзакций.

Использование только локальных операторов позволяет сервису обеспечивать:

  • Бесперебойную авторизацию: мгновенная доставка SMS-кодов для входа.

  • Верификацию платежей: подтверждение переводов и покупок в режиме реального времени.

  • Оперативное информирование: получение Push-уведомлений и сервисных сообщений без задержек, которые часто возникают при международном роуминге.

Кто попадает в зону риска?

Данное ограничение в первую очередь касается трех категорий пользователей:

  1. Иностранные граждане, временно проживающие или работающие в Казахстане.

  2. Туристы, планирующие использовать Kaspi для оплаты услуг внутри страны.

  3. Казахстанцы в эмиграции, которые решили сменить местный номер на зарубежный, сохранив доступ к банковским продуктам.

Важно: Попытка привязать номер иностранного оператора может привести к временной потере доступа к личному кабинету и заморозке возможности совершать онлайн-операции.

Инструкция: как сменить или привязать номер

Если вы сменили SIM-карту или только планируете начать работу с сервисом, алгоритм действий остается строгим: необходимо приобрести SIM-карту любого казахстанского оператора связи.

Процедура смены номера в приложении:

  1. Откройте мобильное приложение Kaspi.kz.

  2. Перейдите в раздел «Настройки».

  3. Выберите пункт изменения контактных данных.

  4. Введите новый казахстанский номер и подтвердите его с помощью кода из SMS.

Для корректной работы всех функций рекомендуется убедиться, что SIM-карта активна и имеет положительный баланс для приема сообщений.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь