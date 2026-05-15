В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦП

В Казахстане гражданам напомнили о правилах безопасного использования электронной цифровой подписи (ЭЦП). В eGov подчеркнули, что передача ключей третьим лицам может привести к административной ответственности, сообщает Lada.kz.
Электронно-цифровая подпись уже давно стала одним из главных инструментов для получения государственных услуг онлайн в Казахстане. С ее помощью граждане могут подписывать документы, оформлять справки, подавать заявления и пользоваться сервисами электронного правительства без посещения ЦОНов.
В пресс-службе портала eGov.kz 14 мая 2026 года напомнили, что ЭЦП является цифровым аналогом собственноручной подписи и обладает полной юридической силой.
Сегодня электронная подпись используется практически во всех сферах взаимодействия граждан с государством — от регистрации бизнеса до оформления различных социальных и финансовых услуг.
В электронном правительстве отметили, что несмотря на удобство цифровых сервисов, пользователям необходимо внимательно относиться к защите своих ЭЦП-ключей.
Специалисты рекомендуют соблюдать несколько важных правил:
В eGov отдельно подчеркнули, что использование чужой электронной подписи или передача собственной ЭЦП другим лицам считается нарушением законодательства.
В ведомстве напомнили, что административная ответственность предусмотрена как для человека, передавшего свою ЭЦП, так и для того, кто ею воспользовался.
Специалисты отмечают, что подобные меры направлены на защиту персональных данных граждан и предотвращение мошенничества в цифровой сфере.
Также в eGov.kz опубликовали пошаговую видеоинструкцию для тех, кто хочет оформить электронную подпись дистанционно. Получить ЭЦП сегодня можно онлайн, не посещая ЦОН.
Для этого пользователю необходимо пройти процедуру идентификации и выполнить несколько шагов на портале электронного правительства.
Власти напоминают, что развитие цифровых госуслуг остается одним из приоритетов в Казахстане, а ЭЦП является ключевым инструментом безопасного доступа к ним.
