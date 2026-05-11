Ученые зафиксировали быстрый прирост береговой линии на Каспии

Российские океанологи зафиксировали быстрый прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря, измерив скорость и направление течения, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что эксперты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН зафиксировали быстрый прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря.
На уже существующих и вновь формирующихся островах выявлен прирост береговой линии. Так, например, площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом увеличилась вдвое за счёт снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон. Наблюдается и высокая динамика прироста площади острова, образовавшегося на месте банки Тбилиси, который расширился в три раза по сравнению с прошлым годом, - говорится в сообщении.
Кроме того, ученые измерили скорость и направления течения в Северном Каспии с использованием гидролокаторов бокового обзора и многолучевого эхолота, а также изучили донный ландшафт.
Отмечается, что исследования, выполненные в ходе экспедиции, позволяют получить актуальные сведения о состоянии исследуемой акватории и подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря.
Очевидно пока одно – уровень моря продолжает падать, - приводит институт слова начальника экспедиции, младшего научного сотрудника Каспийского филиала ИО РАН Ивана Ермакова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта по Каспийскому морю. Глобальный экологический фонд выделит грант $11,74 млн, ещё $8,24 млн планируется дополнительно. Также предусмотрен грант $183 тыс. на подготовку проекта.
О подробностях масштабного экологического проекта по Каспийскому морю можно прочитать здесь.
Комментарии0 комментарий(ев)