Ученые зафиксировали быстрый прирост береговой линии на Каспии

Российские океанологи зафиксировали быстрый прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря, измерив скорость и направление течения, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Сообщается, что эксперты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН зафиксировали быстрый прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря.

На уже существующих и вновь формирующихся островах выявлен прирост береговой линии. Так, например, площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом увеличилась вдвое за счёт снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон. Наблюдается и высокая динамика прироста площади острова, образовавшегося на месте банки Тбилиси, который расширился в три раза по сравнению с прошлым годом, - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые измерили скорость и направления течения в Северном Каспии с использованием гидролокаторов бокового обзора и многолучевого эхолота, а также изучили донный ландшафт.

Отмечается, что исследования, выполненные в ходе экспедиции, позволяют получить актуальные сведения о состоянии исследуемой акватории и подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря.

Очевидно пока одно – уровень моря продолжает падать, - приводит институт слова начальника экспедиции, младшего научного сотрудника Каспийского филиала ИО РАН Ивана Ермакова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта по Каспийскому морю. Глобальный экологический фонд выделит грант $11,74 млн, ещё $8,24 млн планируется дополнительно. Также предусмотрен грант $183 тыс. на подготовку проекта.

