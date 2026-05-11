Температура воды в Каспийском море
11.05.2026, 13:22

Ученые зафиксировали быстрый прирост береговой линии на Каспии

Экология | Лиана Рязанцева

Российские океанологи зафиксировали быстрый прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря, измерив скорость и направление течения, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото автора

Сообщается, что эксперты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН зафиксировали быстрый прирост береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря.

На уже существующих и вновь формирующихся островах выявлен прирост береговой линии. Так, например, площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом увеличилась вдвое за счёт снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон. Наблюдается и высокая динамика прироста площади острова, образовавшегося на месте банки Тбилиси, который расширился в три раза по сравнению с прошлым годом, - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые измерили скорость и направления течения в Северном Каспии с использованием гидролокаторов бокового обзора и многолучевого эхолота, а также изучили донный ландшафт.

Отмечается, что исследования, выполненные в ходе экспедиции, позволяют получить актуальные сведения о состоянии исследуемой акватории и подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря.

Очевидно пока одно – уровень моря продолжает падать, - приводит институт слова начальника экспедиции, младшего научного сотрудника Каспийского филиала ИО РАН Ивана Ермакова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта по Каспийскому морю. Глобальный экологический фонд выделит грант $11,74 млн, ещё $8,24 млн планируется дополнительно. Также предусмотрен грант $183 тыс. на подготовку проекта.

О подробностях масштабного экологического проекта по Каспийскому морю можно прочитать здесь

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь